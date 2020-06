Vo Zvolene bude pokračovať Tibenský, z Bystrice prichádza skúsený krídelník

Vedenie HKM Zvolen naďalej podpisuje zmluvy s hráčmi.

ZVOLEN. HKM Zvolen v pondelok predĺžil zmluvu s útočníkom Jozefom Tibenským.

Dvadsaťšesťročný bratislavský rodák sa tak pridáva k šestici Peter Zuzin, Radovan Puliš, Miloš Kelemen, Patrik Marcinek, Ján Chlepčok a Marco Halama ako ďalší oficiálne podpísaný útočník pre sezónu 2020/21. Informoval o tom klubový web.

V uplynulom ročníku nazbieral Jozef Tibenský 14 bodov (9+5) v 44 zápasoch. Po Piešťanoch, Poprade, Nových Zámkoch a Detve je Zvolen jeho štvrtým tipsportligovým klubom. V najvyššej slovenskej súťaži má na konte spolu 270 zápasov s bilanciou 40 gólov a 53 asistencií.

V sezóne 2013/14 reprezentoval Slovensko na juniorskom svetovom šampionáte, v ďalšom ročníku bol so 74 bodmi najproduktívnejším hráčom slovenskej juniorskej extraligy. V troch prípravných zápasoch obliekol aj dres seniorskej reprezentácie, pripísal si v nich tri asistencie.

„Je to bojovný, tímový a všestranný hráč, ktorý v uplynulej sezóne ukázal, že dokáže plniť akúkoľvek úlohu. Hral na poste krídla aj centra, dokonca zastúpil na poste obrancu a vedel nastúpiť v každej hernej situácii. Sme radi, že bude naďalej súčasťou tímu,“ neskrýval spokojnosť generálny manažér Zvolena Ladislav Čierny.

Zvolenská ofenzíva získala pred sezónou 2020/21 posilu v podobe skúseného Václava Stupku. Ten je aktuálne ôsmym podpísaným útočníkom novovznikajúceho kádra HKM.

Tridsaťtriročný krídelník bol s 24 gólmi štvrtým najlepším strelcom uplynulej tipsportligovej sezóny. Dvadsaťdva z nich nastrieľal ako hráč Nových Zámkov, kde bol najlepším strelcom a druhým najproduktívnejším hráčom tímu.

Pred uzávierkou prestupov posilnil Banskú Bystricu, za ktorú odohral osem zápasov a získal rovnaký počet bodov. V Tipsportlige hral predtým aj za Žilinu, Košice a Piešťany.

Spolu v nej odohral 530 zápasov so ziskom 259 bodov (113+146). Doposiaľ jedinú zahraničnú skúsenosť absolvoval v sezóne 2018/19 na britských ostrovoch, kde v najvyššej súťaži pôsobil v Glasgowe. Štyri zápasy odohral aj v reprezentácii, strelil v nich dva góly.

Generálny manažér Ladislav Čierny po podpise zmluvy s Václavom Stupkom: „O Václava Stupku sme mali veľký záujem už počas minulej sezóny, on sám mal rovnako záujem prestúpiť do Zvolena. Napokon sa však situácia vyvinula inak a pred prestupovou uzávierkou smeroval do iného klubu. Máme veľkú radosť, že sa nám ho napokon podarilo získať. Je to skúsený útočník, bojovník a dynamický korčuliar, ktorý je využiteľný v presilovke aj oslabení a dokáže dávať góly rovnako ako tvoriť hru. Nepochybne bude prínosom aj do kabíny a veríme, že bude dôležitou súčasťou tímu.“