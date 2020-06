HKM Zvolen podpísal ďalších troch hráčov, dvoch obrancov a jedného útočníka

Ďalšie podpisy zmlúv v HKM Zvolen.

22. jún 2020 o 12:36 (sč)

ZVOLEN. Súčasťou zvolenskej defenzívy v sezóne 2020/21 budú aj dvaja mladí obrancovia Jakub Meliško a František Gajdoš. Informoval o tom klubový web HKM Zvolen.

Meliško predĺžil zmluvu s materským klubom, Gajdoš prichádza z juniorského tímu Sparty Praha. Na Slovensko sa vracia po piatich rokoch.

„Rokovania boli rýchle a bezproblémové. Som rád, že Zvolen prejavil záujem a môžem pokračovať v kvalitnom tíme, navyše po boku ďalších odchovancov. Verím, že sa vytvorí dobrá partia a čaká nás úspešná sezóna,“ povedal po podpise zmluvy Jakub Meliško.

Gajdoš má 19 rodák, narodil sa v Bardejove. V roku 2015 odišiel do Česka, kde v kategórii U16 pôsobil v Porube. Neskôr sa presunul do pražskej Sparty, kde sa ako 16-ročný dostal do dorasteneckého tímu.

V roku 2019 bol súčasťou reprezentácie do 18 rokov na svetovom šampionáte, ešte predtým sa s ňou predstavil na prestížnom Hlinka Gretzky Cupe. Počas uplynulej sezóny v juniorskom tíme Sparty získal 16 bodov (2+14) v 32 zápasoch.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať talentovaného mladého obrancu a mládežníckeho reprezentanta, ktorý môže dostať priestor pre rozvoj v našom klube. Držíme mu palce,“ uviedol generálny manažér HKM Ladislav Čierny pre klubový web.

Tretím podpísaným hráčom je 24-ročný rodák spod Pustého hradu Marco Halama, ktorý bude obliekať dres HKM tretiu sezónu po sebe.

Šikovný center, ktorý pôsobil aj v bratislavskom Slovane, nastúpil za áčko HKM už v sezóne 2016/17, kedy bol pod Pustým hradom na hosťovaní práve zo Slovanu. V 18-tich zápasoch vtedy zaznamenal bilanciu 1+5.

Následne sa k „belasýmL vrátil a v tom istom ročníku za nich odohral aj 8 zápasov v KHL. Starší z bratov Halamovcov obliekal dres reprezentačných výberov do 17 aj 18 rokov, v sezóne 2015/16 bol najproduktívnejším hráčom juniorky Slovana.

V uplynulej sezóne bol s 29 bodmi (13+16) v 42 zápasoch najproduktívnejším Slovákom zvolenského tímu.