Vyhlásenie športových klubov k situácii podpory športu vo Zvolene

Plné znenie Vyhlásenia zvolenských športových klubov k situácii podpory športu vo Zvolene:

My, predstavitelia zvolenských športových klubov a oddielov reprezentujúci organizovaný šport vo Zvolene, majúc na zreteli vyššie princípy a nenahraditeľný spoločenský význam športu, vyznávajúc hodnoty rozvoja športu, záujmu o šport v každej vekovej kategórii a jeho nezištnej podpory s víziou mesta Zvolen ako mesta športu a športovcov s cieľom riešiť dlhodobé finančné a infraštruktúrne poddimenzovanú podporu zo strany mesta Zvolen týmto žiadame vedenia mesta Zvolen, aby:

1. ponechalo pôvodnú výšku schválených dotácií všetkým klubom na rok 2020 tak, ako je to uvedené v rozpočte mesta Zvolen na rok 2020 a nepristúpilo ku kráteniu dotácií určených športovým klubom2. podpísalo všetky zmluvy o poskytnutí dotácií so športovými klubmi a ostatnými subjektami v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020 a to v termíne do 15. júla 20203. hľadalo trvalý spôsob navýšenia finančných prostriedkov určených na podporu športu a to prepojením na jeden alebo viacero príjmových kapitol v rámci rozpočtu mesta4. hľadalo trvalý spôsob nefinančnej podpory športu a športových klubov

My, predstavitelia zvolenských športových klubov a oddielov týmto deklarujeme ochotu a spoluprácu na plnení týchto cieľov a hľadaní riešení vo všeobecnom konsenze.

Šport zdar.

Signatári: Miloš Hitka (Karate Klub Zvolen), Tomáš Švec (Oranjes Zvolen), Marek Rojík (MVK Zvolen), Ján Račko (LIMFU Zvolen), Ondrej Lameš (LIMFU Zvolen), Danica Sokolíková (AK Danica Zvolen), Jozef Gajdoš (BK ZŠ Zvolen), Erik Selecký (TJ Slávia TU Zvolen), Barbora Papányová (B-Star Zvolen), Miroslav Sližik (Budokan Zvolen), Ján Pavlík (Swim Warriors), Marek Očenáš (Patriots Zvolen), Vladimír Štiasny (KŠP Calypso), Ladislav Fekiač (KVŠ Careta), Milan Hofbauer (Vodný svet Zvolena), Peter Korčok (Klub športového šermu), Štefan Chlebo (OZ Wanted tanečná škola), Ľubomír Škrečko (HKM a.s., Zvolen)