Brankár Sliača Suja: Detské sny ako kariéra profesionálneho futbalistu sú už za mnou

Bol najlepším gólmanom jesennej časti I. triedy ObFZ Zvolen. Rozhovor s 23-ročným Adamom Sujom zo Sliača.

5. jún 2020 o 11:20 Stanislav Černák

SLIAČ. Oporou víťaza I. triedy ObFZ Zvolen zo Sliača bol mladý 23-ročný brankár Adam Suja. Tento futbalista sa síce narodil v Ružomberku, ale celý život žije v kúpeľnom mestečku pri Zvolene.

Chvíľu hrával hokej za HKM Zvolen, ale napokon vyhral najmasovejší šport na svete. Suja futbalovo vyrastal práve na Sliači. Začínal medzi mladšími žiakmi, chytával aj za starších.

Potom však prestúpil do Zvolena, kde pôsobil u mladších i starších žiakov, farby MFK hájil aj jednu sezónu v doraste. Potom sa vrátil opäť na Sliač a ostal verný svojmu klubu dodnes.

Adam Suja bol počas jesennej časti brankárom s najnižším počtom inkasovaných gólov v I. triede ObFZ Zvolen. Loptu lovil zo svojej siete len deväťkrát. A dokonca dvakrát aj skóroval. Viac o sebe už prezradil v našom rozhovore.

Na úvod sa vrátime k jesennej časti I. triedy. Zhodnoťte výkony vášho tímu, s ktorým ste skončili na prvom mieste...

Jesenná časť ligy nám vyšla na výbornú, čo môžeme vidieť aj v tabuľke. Celkovo sme podávali dobré tímové výkony a hlavne sme začali strieľať viac gólov, ako dostávať. Základom je dobrá partia a taktiež sme viackrát mali aj potrebný kus šťastia.

Nie je to škoda, že ak by aj pokračovala I. trieda, tak športovou cestou sa vám už do piatej ligy nepodarí postúpiť?

Určite to škoda je, pretože ktorý tím by nechcel ísť do vyššej ligy, zvlášť pri takto dobre rozohranej prvej časti. Avšak nejako špeciálne sa na postup netlačilo, keď to nevyjde, nič sa nestane.

“ Bolo by super na Sliači hrať vyššiu súťaž, akou je oblastná liga. „ Adam Suja, brankár FK Slovan Kúpele Sliač

Čo hovoríte na rozhodnutie ObFZ Zvolen nezrušiť aktuálny ročník, ale posúvať jeho štart na neurčito? (Rozhovor vznikal deň pred rozhodnutím ObFZ Zvolen o nedohratí súťaže, pozn. autora)

Rozhodnutie bolo podľa mňa správne, keďže je to dedinská liga a nechodia na nás tisícky fanúšikov. Predsa len aj nám ten futbal chýba, radi by sme si zahrali a pár ľudí by si určite prišlo dať pivo a pozrieť sa na zápas.

S výnimkou dvoch zápasov jesene ste boli v bráne Sliača neustále a inkasovali ste najmenej gólov, len 9. Aký je váš recept na úspech?

Môj recept na tento úspech je hlavne dobrá obrana.

Ak neklamú štatistiky na Futbalnete, podarilo sa vám počas jesene 2019 aj streliť dva góly. Ako sa zrodili?

Nie, neklamú. Na tréningu som si narazil prsty, a tak som nemohol chytať, v niektorých zápasoch som nastúpil ako hráč a strelil som aj spomínané dva góly. Oba padli po výborných prihrávkach spoluhráčov.

Počas aktuálnej sezóny sa na vašom drese objavili neobvykle až dve čísla – 21 a 30. Prečo?

Stále nosím dres s číslom 21, ktorý je biely a zhodoval sa s farbou dresov súpera, teda som ho musel nahradiť tridsiatkou inej farby.

Vráťme sa na začiatok. Čím vám učaroval futbal a prečo ste sa rozhodli dať na tento šport? Kto vás k nemu priviedol?

Už odmalička sme na sídlisku chodievali hrávať futbal a hokej, pri týchto športoch som aj ostal. Ako malý som hrával hokej za HKM Zvolen, avšak postupom času mi viac začal chutiť futbal.