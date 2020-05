Oblastné súťaže sa nedohrajú. Jesenné výsledky ostávajú v platnosti

Padlo rozhodnutie o osude sezóny oblastných futbalových súťaží.

28. máj 2020 o 10:40 Stanislav Černák

ZVOLEN. Výkonný výbor ObFZ Zvolen na odporučenie ŠTK a KM na nedávnom zasadaní pod Pustým hradom zrušil všetky stretnutia dospelých a mládeže v jeho pôsobnosti za jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020.

Ako informoval oblastný zväz, všetky stretnutia odohrané v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 ostávajú v platnosti, tak ako aj umiestnenie družstiev v tabuľkách. To znamená, že majstrom I. triedy sa stali futbalisti zo Sliača. Má to však háčik. Výkonný výbor totiž rozhodol, že z jednotlivých súťaží nik nepostúpi a ani nezostúpi.

„Samozrejme, ak by sa nejaký zo súčasných tímov piatej ligy do súťaže neprihlásil, Sliač by sa ako prvý mohol prihlásiť do piatej ligy. Ak by túto možnosť nevyužili, dodržala by sa postupnosť, potom by sa mohli prihlásiť Látky, ďalej Dudince ako tretí tím,“ povedal pre týždenník MY generálny sekretár ObFZ Zvolen Jozef Hrdlička.