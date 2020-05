Švarný by sa rád vrátil domov. Do Zvolena to mám 100 km, do Nitry šesť

Bývalý kapitán HKM Zvolen očakáva v Tipsport lige menej legionárov, ale vyššiu úroveň.

27. máj 2020 o 16:08 SITA

NITRA. Ivan Švarný má na konte päť účastí na majstrovstvách sveta a dovedna 114 reprezentačných štartov. Vyše 300 zápasov odohral v drese Slovana Bratislava, KHL si zahral aj v chorvátskom tíme Medveščak Záhreb či bieloruskom Diname Minsk.

Skúsený obranca Ivan Švarný bude mať už 36 rokov, ale v hokejovej kariére chce pokračovať aj v nasledujúcej sezóne po doznení koronavírusovej krízy. V tej uplynulej, ktorá sa z dôvodu reštrikčných opatrení v boji s ochorením COVID-19 nedohrala absolvoval vo zvolenskom drese 55 zápasov s bilanciou 2 góly a 15 asistencií. Získal aj 14 plusových bodov.

Zvolenský kapitán možno opustí mesto pod Poľanou, rád by zamieril do rodnej Nitry. Zatiaľ naposledy za ňu nastúpil 8. marca 2007 vo štvrťfinále play-off práve so Zvolenom.

„Rok predtým nám finále ukradla Žilina, keď nám cez play-off vyhodili trénera Stavjaňu. Bol som mladé ucho a obdivoval lídrov ako Ľubo Kolník, Vlk, Milo, Chrenko, Čacho, Petrina Vozdecký, Kováčikovci,“ uviedol Ivan Švarný.

„Som otvorený návratu do Nitry, s vedením hľadáme spoločnú cestu. Najradšej by som ukončil kariéru doma. Poviem to takto - do Zvolena to mám z domu sto kilometrov a na zimný štadión do Nitry šesť,“ dodal na túto tému.

Skúsený bek má zaujímavý názor na to, ako bude vyzerať slovenská najvyššia súťaž v sezóne po koronavírusovej prestávke.

„Očakávam menej legionárov a viac Slovákov, napriek tomu si myslím, že bude ešte lepšia než v minulej sezóne,“ skonštatoval na webe mynitra.sme.sk.

Švarný sa spolu so slovanistom Michalom Sersenom a Branislavom Rapáčom z HC Košice angažuje pre ostatných hokejistov v otázkach hráčskych zmlúv.

„Máme obehnuté viaceré kluby, na štvrtkovom stretnutí potvrdila pozitívny ohlas aj Nitra. Vyzerá to tak, že sa dohodneme na novej kolektívnej zmluve a hráči nebudú podpisovať neisté kontrakty,“ uzavrel skúsený obranca.