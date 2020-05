Dohrajú sa oblastné futbalové súťaže? O osude sezóny sa rozhodne o pár dní

19. máj 2020 o 11:44 Stanislav Černák

ZVOLEN. S oznámením vlády Slovenskej republiky o rýchlejšom uvoľňovaní prísnych bezpečnostných opatrení v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom sa naskytá otázka, čo s futbalovou sezónou 2019/2020 v pôsobnosti ObFZ Zvolen.

Vedenie oblastného zväzu totiž nezrušilo všetky súťaže ako Stredoslovenský futbalový zväz, iba ich odložilo. Výkonný výbor na poslednom zasadnutí rozhodol hlasovaním, že všetky súťaže dospelých i mládeže v pôsobnosti ObFZ Zvolen sú odložené do 30. mája.

Aktuálna situácia sa pritom na Slovensku vyvíja veľmi priaznivo. Na pondelkovej tlačovej konferencii oznámili hlavní ústavní činitelia našej krajiny ďalšie zrýchlené uvoľňovanie bezpečnostných opatrení, medzi ktoré patria nielen tréningy v uzavretých priestoroch pre športové kluby, ale od 3. júna je povolený aj štart športových súťaží. Vedenie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže dúfa, že reštart reštart sezóny by mohol byť 6. júna.

Dohrá sa sezóna I. a II. triedy dospelých v ObFZ Zvolen? Dohrajú mládežníci sezónu? Ak áno, je jasné, že to bude bez divákov. Ale bude to mať zmysel pre dedinské kluby? Obzvlásť, keď sa sezóny vo vyšších súťažiach anulovali... Otázok je veľa... O osude sezóny 2019/2020 by sa teda malo rozhodnúť v najbližších dňoch.

„Budúci týždeň, v stredu 28. mája, bude zasadať výkonný výbor ObFZ vo Zvolene, na ktorom rozhodneme o osude aktuálnej sezóny,“ nechal sa počuť generálny sekretár ObFZ Zvolen Jozef Hrdlička.