V okolí Zvolena zbierajú rybári mŕtve ryby. Chcú zmeniť zákon

Masový úhyn rakov z minulého roka nevyšetrili.

18. máj 2020 o 9:31 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Ostali nám oči pre plač. Aj takto okomentovali rybári situáciu s úhynom rýb v rieke Slatina pri Slatinke. Hovoria o hneve aj zúfalstve.

Na vode tam v stredu večer našli plávať stovky mŕtvych rýb. Rybári ich začali zbierať hneď večer, ďalšiu brigádu si dali na druhý deň, keď prešli zhruba dvojkilometrový úsek od dedinky Slatinka po vodnú nádrž Môťová vo Zvolene.

„Vyzbierali sme ich okolo 350. Veľkých od päť po 55 centimetrov. Pstruhy, podustvy, mreny, pleskáče. Prakticky celé osadenstvo toku, ktoré tu žije,“ povedal vedúci sekcie čistoty vôd miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Zvolen Roman Urban.

Ďalšie odplavil prúd do priehrady, niektoré podľa neho uviezli v hlbočinách alebo v mŕtvych ramenách. Potok budú monitorovať, kým ich voda postupne vyplaví. Urban predpokladá, že do dvoch týždňov by mohli mať konečné, aspoň približné údaje o počtoch uhynutých rýb a výške škody.