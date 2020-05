Divadlo chce obnoviť zariadenie štúdia za takmer 200-tisíc eur

Práce chce stihnúť cez divadelné prázdniny.

22. máj 2020 o 17:24 SITA

ZVOLEN. Svetelné a zvukové zariadenia plánuje za takmer 200-tisíc eur zrekonštruovať Divadlo J. G. Tajovského (DJGT) vo Zvolene vo svojom štúdiu. Ako pre agentúru SITA povedala riaditeľka divadla Jana Raffajová, finančné prostriedky na túto nevyhnutnú obnovu sú kryté z rozpočtu kapitálových výdavkov z príspevku Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom inštitúcie.

Nové LED-technológie majú nahradiť halogénové reflektory, čím chce divadlo až päťnásobne znížiť spotrebu elektrickej energie. Nutná je aj výmena reproduktorov, ktoré boli obstarané v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.



„Jestvujúce reflektory s halogénovými žiarovkami sú okrem svetla aj zdrojom tepla, ktoré v malom priestore neprispieva ku komfortu divákov či hercov počas divadelných predstavení,“ doplnila riaditeľka s tým, že ich výmena odbúra aj náklady na nákup náhradných halogénových žiaroviek, ktorých výroba sa už prakticky skončila.

Dôvodom výmeny zariadení je aj bezpečnosť osvetľovačov, ktorí v súčasnosti pri nasvietiení inscenácií musia používať pri práci vo výške obyčajný rebrík. S novou technológiou budú reflektory na posuvných pantografoch a tiež na špeciálnych držiakoch ovládaných teleskopickou tyčou zo zeme.

„Spomínané držiaky sú v niektorých divadlách ako štandardné vybavenie už desaťročia a u nás by výrazne prispeli ku kvalite a rýchlosti práce pri bežnej prevádzke a tiež pri „svetelných“ skúškach s režisérom a výtvarníkom pri výrobe novej inscenácie,“ objasnila Raffajová a dodala, že požiadavky od režisérov na svetlo a zvuk pri realizácii inscenácií sú stále vyššie aj vzhľadom k tomu, že v iných divadlách pracujú s vyspelejšími technológiami.



Na zariadenia prebieha v súčasnosti verejné obstarávanie, ktoré zabezpečuje pre divadlo BBSK. „Po vysúťažení dodávateľa a podpísaní zmluvy o dielo, by mala byť zákazka zrealizovaná do 60 dní od podpisu zmluvy. Predpokladaný termín realizácie je obdobie "divadelných prázdnin" 2020, aby sme novú 72. sezónu otvorili premiérou v Štúdiu DJGT v "novom šate",“ dodala na záver riaditeľka.

Baletná skúšobňa

Štúdio DJGT bolo po ukončení rekonštrukcie divadla v roku 1994 pôvodne určené ako priestor „baletnej skúšobne“ bez akéhokoľvek technického vybavenia z dôvodu, že v tom čase bolo zvolenské divadlo organizačnou súčasťou Stredoslovenského štátneho divadla spolu so Štátnou operou Banská Bystrica a predpokladalo sa, že sa na pôvodný účel bude aj využívať.

„Nestalo sa tak a bolo rozhodnuté, že sa tento priestor bude využívať na menšie alternatívne produkcie divadla a následne sa začalo postupne vybavovať svetelným a zvukovým zariadením, ktoré je tam dodnes,“ dodala riaditeľka s tým, že dnes už tieto zariadenia nevyhovujú a je nutné ich obmeniť.



Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene je kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika.

Jeho história sa píše od roku 1949, keď vzniklo pod názvom Stredoslovenské divadlo a o päť rokov neskôr dostalo meno podľa významného dramatika z neďalekého Tajova.