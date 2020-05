Komentár trénera MFK Zvolen. Svitá na lepšie časy?

Miloš Foltán o aktuálnej situácii.

10. máj 2020 o 14:37 MILOŠ FOLTÁN

ZVOLEN. „V MFK sa blýska na lepšie časy,“ odpovedal som na otázku týždenníka MY na začiatku tohto roka, keď sa mi hlásilo do prípravy 21 hráčov. Po dvoch mesiacoch, bolo to ešte pred koronavírusom, som už nemal koho trénovať. Hráči štrajkovali pre nevyplatené financie.

Potom som sa tak ako ostatní, okrem ľudí v prvej línii, ocitol v domácom väzení zahltený informáciami z médií, kde najviac rezonovala otázka: Ako to skončí a čo bude ďalej? Odpoveď doteraz nik nepozná. Prišlo mi to ako v kabíne pred zápasom.

Nikdy sme s hráčmi nevedeli ako to dopadne. Pritom sme mali rôznych súperov. V Slovenskom pohári sme mali Dobrú Nivu z piatej ligy, kde sme mali obavy, že zakopneme, a potom prvoligovú Sereď, proti ktorej sme si verili.

Skvelej partii s kapitánom Igorom Kotorom sa už postup cez ligistu nepodarí. Ostane to ako nesplnený sen.

Mužstvo sa bude skladať nanovo. Koronavírus zastavil vzostup materiálneho sveta. Hráči budú hrať futbal potom, keď im skončí robota. Ak si nejakú teraz nájdu, budú si ju vážiť a veľmi sa potešia, keď si ešte niekde zahrajú hru, ktorú milujú.

Futbal na regionálnej úrovni bude fungovať na dobrovoľnej báze. Môj vedúci mužstva a asistent Rastislav Kyseľ, tak pôsobil pri mužstve dva roky. Chodil síce len na zápasy, ale veľmi mi pomáhal.

V MFK Zvolen som cítil asi najväčšiu náklonnosť médií, akú som doteraz nezažil ani v Dubnici, na Dukle, ViOn-e a ani v Pohroní. Oporou pre mňa boli aj nekonečné debaty o futbale s Milošom Masarikom, ktorý nás vždy zastával a v novinách opisoval v pozitívnom svetle.

Ako tréner som jednoducho musel dať hráčom nádej aj po nevydarenom prvom polčase na dobrý výsledok, aby po zápase znela hudba. Bola víťazná eufória.

Chýba mi už sociálny kontakt a preto tomu verím, že nie len v MFK už svitá na lepšie časy. Želám si to, čo každý. Aby to už skončilo a bolo všetko po starom.