Športové naj futbalistu Reného Dudu

Záložník ŠK Prameň Kováčová a jeho športové naj.

7. máj 2020 o 10:30 Stanislav Černák

KOVÁČOVÁ. V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 bol futbalista Kováčovej René Duda spoločne s Martinčanom Boďom najlepším strelcom Tipos III. ligy Stred s 12 gólmi.

Duda začal s futbalom v rodnej obci Brezovica, s Podbrezovou si vyskúšal aj najvyššiu slovenskú súťaž, pôsobil aj v nemeckom klube SC Hörstel a momentálne je platným a užitočným hráčom ŠK Prameň Kováčová.

Dvadsaťtriročný záložník nám prezradil viac o sebe v našej rubrike Športové naj.

Najväčší úspech

Za najväčší úspech považujem to, ako sa mi podarilo v priebehu troch rokov vypracovať z hráča, ktorý hrával najnižšiu futbalovú súťaž v rodnej dedine, na hráča, ktorý nastúpil proti mužstvám z najvyššej futbalovej súťaže.

Za zmienku stojí najmä prvý zápas proti Senici na štadióne v Podbrezovej, veľmi si vážim aj tých pár minút na štadióne Antona Malatinského v Trnave a nezabudnuteľný moment bude posledný zápas ligy proti ŠK Slovan Bratislava.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Športové naj Daniela Valacha Čítajte

Úspech bol pre mňa už trénovať s hráčmi ako sú Andrej Rendla, Pablo Pódio a Vratislav Greško. Čo sa týka nedávnej minulosti, najväčší úspech je to, čo sa podarilo s celkom ŠK Prameň Kováčová. Ako sme dokázali z V. ligy postúpiť v priebehu dvoch rokov až do III.ligy a hrať ako nováčik pekný, moderný a pre fanúšikov atraktívny futbal.

Najväčší trapas

Za najtrápnejší by som označil ten, keď som nepremenil penaltu v 70. minúte proti Rakytovciam, v zápase o postup do 3. ligy za stavu 1:1, keď sme potrebovali vyhrať. Na tribúne sedela moja priateľka, vtedy som sa fakt cítil trápne, nakoniec to, našťastie, skončilo víťazne.

Najkrajší gól

Tých pekných bolo v poslednej dobe dosť, či už gól do siete MŠK Fomat Martin, alebo niektorý z tých proti MFK Žarnovica. Ale navždy bude vo mne rezonovať ten z dorasteneckých čias v U19 za Podbrezovú, keď sa mi podarilo dať víťazný gól proti AS Trenčín.

Hralo sa na ume-lej tráve, už v nadstavenom čase spoluhráč v poslednom útoku zápasu poslal krásny center do šestnástky súpera, hlavou som loptu nasmeroval do ľavého horného rohu bránky a zabezpečil som pre nás víťazstvo 3:2. Krásny moment (úsmev).

Najväčší súper/rival

V poslednej dobe vo mne najviac emócií vzbudzovali zápasy proti Zvolenu a Martinu, tieto stretnutia mali dobrý náboj, aj keď možno na úkor hernej kvality.

Najväčší vzor

Vo futbale jednoznačne Lionel Messi. Tempo a prehľad, s akým hrá, keď má loptu na kopačkách, je niečo neuveriteľné, niečo špeciálne, čo nemá nikto iný v tomto športe.

Najlepší priateľ

Ťažko je povedať najlepšieho priateľa, keďže za pôsobenia v Podbrezovej som získal zopár ozaj skvelých priateľov a taktiež aj teraz v Kováčovej. Povedal by som, že s niektorými chalanmi sme sa postupne zo spoluhráčov stali aj dobrými priateľmi. Nedovolím si povedať, kto je najlepší.