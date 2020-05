Na komerčné testovanie v sieti AGEL je možné sa prihlásiť cez web

Záujemcov otestujú v takmer všetkých zdravotníckych zariadeniach siete AGEL na Slovensku.

11. máj 2020 o 0:00

Nemocnice, patriace do siete zdravotníckych zariadení AGEL SK, už niekoľko týždňov testujú prítomnosť ochorenia COVID-19. Od 4. mája je možné sa na testovanie samoplatcov prihlásiť prostredníctvom rezervačného systému a nového webového portálu www.agellab.sk.

Cena testu je 65 EUR, výsledok klient dostane najneskôr do 48 hodín a v troch jazykových mutáciách.

Komerčné testovanie je určené pre osoby, ktoré nemajú odporučenie od lekára, teda nespĺňajú indikačné kritériá stanovené Hlavným hygienikom SR. Otestovať sa je možné takmer vo všetkých zdravotníckych zariadeniach siete AGEL na Slovensku, a to – AGEL Clinic Bratislava, Nemocnica Komárno, Nemocnica Levice, Nemocnica Zlaté Moravce, Nemocnica Handlová, Nemocnica Bánovce, Nemocnica Zvolen, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, Nemocnica Krompachy a Nemocnica Košice-Šaca.

Spôsob objednávania samoplatcov na testy koronavírusu COVID-19 je veľmi jednoduchý. ,,Pacient sa elektronicky objedná cez portál www.agellab.sk a rezervačný systém. Zvolí si pre neho vhodné miesto, dátum a čas odberu a zaplatí online za vyšetrenie. Dostaví sa v stanovený čas na odberové miesto, kde mu bude odobratá vzorka, tá sa následne odošle do laboratória na vyšetrenie PCR metódou,“ vysvetľuje Ing. Elena Gaboňová, manažérka laboratórneho segmentu AGEL SK.

Cena vyšetrenia pre účely komerčného testovania je 65 eur. Cena zahŕňa náklady spojené s odberom/transportom vzorky a samotným laboratórnym vyšetrením.

Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 prebieha analýzou genetického materiálu vírusu metódou RT- PCR (polymerárová reťazová reakcia), to znamená, že sa zisťuje prítomnosť vírusovej ribonukleovej kyseliny (RNA). Na uvedené vyšetrenie je potrebné odborne odobrať výter z nosa a nosohltana do špeciálnej odberovej súpravy.

„Výsledky vyšetrenia poskytneme do 48 hodín od doručenia vzorky do laboratória, pacientovi zasielame výsledok vyšetrenia elektronicky e-mailom v šifrovanej podobe. Heslo pre zobrazenie a otvorenie výsledkovej správy odošleme cez SMS. Výsledky budú uvedené aj v angličtine, maďarčine a nemčine,“ uviedla Ing. Elena Gaboňová. V prípade pozitívneho výsledku bude pacient kontaktovaný aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno a pacienti by nemali predtým jesť a piť, mali by prísť bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, nefajčiť ani elektronické cigarety, nesmie sa žuť žuvačka, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla.

(zdroj: Agel Sk)

AGELLAB od začiatku testovania, teda od 6. apríla, v laboratóriu Nemocnice Zvolen, a. s., otestoval takmer 2500 vzoriek.

Laboratóriá skupiny AGEL SK, a. s., konkrétne pracovisko centrálneho laboratória AGELLAB v Nemocnici Zvolen, a. s., už vyše 50 dní patrí medzi tie, ktoré sú nasadené v prvej línii boja s koronavírusom COVID-19. Práve sem sa zvážajú všetky vzorky z 12 zdravotníckych zariadení skupiny AGEL SK, a. s., z celého Slovenska.

Laboratórium, pre zvládnutie situácie a zavedenie vyšetrovania PCR RNA SARS CoV-2, muselo v krátkom čase zmeniť podstatnú časť svojich činností - pracovný režim pracoviska, nasadenie svojich zamestnancov, logistiku zberu a zvozu vzoriek, bezpečnostné opatrenia, dodávky a zásobovanie súčasťami, ktoré sú na testovanie potrebné a pripraviť úplne nový webový portál.