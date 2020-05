V Dudinciach sa pýšia prácou s mládežou, áčko chce hrať vyššiu súťaž

V tíme TJ Slovan Dudince už začínajú trénovať. Počas koronakrízy zveľaďovali futbalový areál.

5. máj 2020 o 9:58 Stanislav Černák

DUDINCE. V Dudinciach má futbal poriadne dlhú tradíciu. Pokojne ho môžeme označiť za šport číslo jeden v tomto kúpeľnom mestečku. Tamojší klub TJ Slovan Dudince sa v posledných rokoch zameral na prácu s mládežou.

V A-tíme sa snažia o opätovný postup do piatej ligy neúspešne už dve sezóny. A o postup chceli zabojovať aj v pozastavenom ročníku 2019/2020.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Futbalové súťaže v pôsobnosti ObFZ Zvolen zatiaľ len odložili Čítajte

Po jesennej časti im patrila tretia priečka, na vedúci Sliač strácali Dudince päť bodov. Kým Stredoslovenský futbalový zväz aktuálny ročník anuloval, ObFZ Zvolen súťaže len pozastavil.

„Je to dobrý krok, ale nemyslíme si, že sa bude hrať. Bolo by to náročné. Ak by sa hralo formou, že dva zápasy v týždni, hrozili by hráčom zranenia, na takúto záťaž nie sú zvyknutí,“ prezradil pre týždenník MY prezident klubu TJ Slovan Dudince Roland Dodok.

To, že ObFZ Zvolen súťaže len pozastavil je jedna vec, avšak SsFZ rozhodol o anulovaní sezóny, a tak Dudince postúpiť vyššie nemôžu. Nemrzí to funkcionárov z kúpeľného mestečka?

„Ani nevravte, mrzí nás to veľmi. Chceli sme postúpiť,“ skonštatoval Dodok so smútkom v hlase.

Slovan však má určitú nádej na postup.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Historické okienko: Futbalové súťaže zrušili už sedemkrát Čítajte

„Môže sa stať, že niektoré tímy finančné zaťaženie po prerušenej sezóne nezvládnu a nemusia sa prihlásiť do V. ligy. Môže prísť požiadavka z vyšších súťaží na doplnenie piatej ligy. Ak by sa tak stalo, istotne by sme sa prihlásili do vyššej súťaže,“ vysvetlil šéf klubu.

Vsádzajú na odchovancov

V Dudinciach sa po období, keď v áčku pôsobili staršie hviezdy ako Marek Penksa či Roman Sochor, rozhodli do kádra zapracovať vlastných odchovancov.

„Káder sa snažíme omladiť a dať šancu našim odchovancom. Plus sme z okolitých dedín pobrali k nám ďalších mladých chlapcov. Po zranení a ročnej pauze sa pripravený vrátil Vankovic,“ nechal sa počuť Dodok.

TJ Slovan Dudince U13 (zdroj: TJ Slovan Dudince)

Klub sa počas pauzy spôsobenej šíriacim sa novým koronavírusom zameral na zveľaďovanie areálu.

„Rekonštruujeme. Investovali sme nemalé prostriedky do zveľaďovania areálu. Pracujeme na závlahovom systéme, upravili sme ihrisko, dosádzali sme trávnik, vynovili sme šatne, investovali sme aj do rekonštrukcie reštaurácie na ihrisku,“ konkretizoval Roland Dodok.