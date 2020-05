Brankár Čiliak zmenil dres, pripravuje sa na rodinnom ranči pri Zvolene (+ FOTO)

K novému klubu sa pripojí najskôr v polovici júna, dovtedy sa bude pripravovať doma - na vlastnom ranči.

3. máj 2020 o 14:17 SITA

ZVOLEN. Dlhší čas verejné tajomstvo, že slovenský hokejový brankár Marek Čiliak v najvyššej českej súťaži zamieri do Českých Budějovíc, sa potvrdilo. Skúsený gólman podpísal zmluvu na tri roky s nováčikom českej extraligy a v novom pôsobisku nemá nízke ciele.

„Ani ja ani tréner Václav Prospal nie sme z tých, ktorým by stačilo málo a boli by spokojní len s udržaním sa. Idem tam niečo dokázať,“ vyhlásil v rozhovore pre iDnes.cz dvakrát najlepší brankár českej extraligy, ktorý po dlhých pätnástich rokoch opustil Kometu Brno.

O dohode s Českými Budějovicami vedel zvolenský rodák už viac ako mesiac. K novému klubu sa pripojí až neskôr po uvoľnení preventívnych opatrení spojených s pandémiou koronavírusu. Do polovice júna sa bude pripravovať individuálne doma.

„Pracujem na fyzičke, strieľať na seba teraz nenechám. Dávam si kardio, stacionárny bicykel či dlhšie úseky na spaľovanie tukov. Trénovať môžem úplne hravo. Všetko, čo potrebujem tu mám. Na ranči je mnoho priestoru, takže si môžem robiť, čo chcem,“ prezradil 30-ročný Čiliak, ktorý reprezentoval Slovensko na MS v rokoch 2018 a 2019.

Pri bežeckých tréningoch v okolí svojho bydliska si však musí dávať pozor na medvede.

„Kvôli nim som musel obmedziť dlhé behy. Máme tu medvede každý rok. Sme na samote úplne odstrihnutí od sveta, medvede teraz zostupujú z hôr do dolín. Asi sa sťahujú za potravou. Kúsok od nás je dedina a tam chodili po uliciach a rabovali odpadkové koše. Po cestách jazdili autá a medvede sa motali pomedzi ne. Prebehnúť sa teraz chodím iba vtedy, keď venčím psov, ale Ďaleko ich nepúšťam. To už by nebol výbeh, ale skôr krátky šprint,“ pokračoval s úsmevom pre iDnes.cz.

Pri rokovaní o novom kontrakte sa s trénerom Prospalom bavil o hokejovej stránke, zvyšok nechal na agenta. „Nemal som dôvod čakať na iní kluby, s ktorými sme tiež rokovali. Povedal som si, že ma to ťahá do Budějovíc, nemal som nad čím uvažovať,“ poznamenal Čiliak a dodal: „Do sezóny pôjdem s tým, že by som chcel niečo dokázať. Nebudem sa pozerať na to, či sme nováčik alebo nie. Máme s trénerom nejaký plán, ktorý chceme splniť. Vzniká zaujímavý tím, preto tam idem.“