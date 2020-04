Športové naj Martina Matušku

Motoristický pretekár a hlásateľ HKM Zvolen sa podelil o svoje „naj“.

29. apr 2020 o 10:28 Stanislav Černák

Martin Matuška so svojim monopostom Intech. (Zdroj: Veronika Matušková)

ZVOLEN. Martin Matuška je Zvolenčanom už veľmi známe meno. Je hlásateľom a moderátorom HKM Zvolen, svojím hlasom sprevádza aj mnoho mestských podujatí.

Jeho najväčšou srdcovkou však ostáva motoristický šport, ktorému sa venuje odmalička.

Automobilový pretekár sa špecializuje na preteky automobilov do vrchu. Milovník rýchlych áut sa s nami podelil o jeho športové naj.

Najväčší úspech

V motoristickom športe je úspech priamo úmerný financiám. Pochádzam z normálnej strednej vrstvy, a teda bolo veľkým úspechom, že najprv otec a rodina našli možnosti, ako by som mohol začať pretekať, i keď „len“ na malých fiatkách. Neskôr postavenie/vyrobenie našej formuly po nociach s otcom zavretí v dielni a následný reštart mojej športovej kariéry už v mojej réžii bol tiež veľký úspech.

Doteraz sa však najviac teším z toho, že po rokoch šetrenia, podpory rodiny a partnerov tímu sa mi podarilo kúpiť v roku 2018 silnejšiu formulu, s ktorou som sa už v minuloročnej, takpovediac testovacej sezóne, posunul o dosť vyššie v absolútnom poradí. A na záverečnom podujatí sezóny, mojej obľúbenej Ostrej Lúke, mi absolútna top 10 ušla už len o vlások.

Najväčší trapas

Minulý rok na pretekoch na Pezinskej Babe. Celý víkend bolo hrozné počasie, lialo. Boli to teda veľmi náročné preteky, pretože cesta už nie je v najlepšom stave. Je už dosť hrboľatá a na mnohých miestach preplátovaná rôznymi druhmi asfaltu, čo v kombinácii s vyššími rýchlosťami (minulý rok som tam na dvoch úsekoch pri týchto podmienkach dosiahol maximálnu rýchlosť blížiacu sa k 200 km/h) človeka vie vystresovať.

Plus formula má pretekársku spojku s minimálnym preklzom, a tak na štarte pred zástupmi divákov sa mi podarilo v strese pustiť spojku prirýchlo a najmä pri primalých otáčkach a zdochlo mi to (smiech). Školácka chyba, všetci oči na mne... (smiech). V tom momente by som sa najradšej videl pod zemou, ale okamžite som naštartoval a vypálil. Aj napriek tomu, že mi tam sekunda/dve odišli, sa mi v tej jazde podarilo spraviť môj najlepší čas víkendu.

Najobľúbenejšia trať

Každá je niečím špecifická a krásna, no moja top na Slovensku je Jankov vŕšok. Krásna technická trať s tradične vysokou diváckou návštevnosťou. Zo zahraničných tratí sa mi najviac páči Ústecká 21 v Ústí nad Orlicí. Na tejto rýchlej a technickej trati je veľkým plusom aj vynikajúci nový dokonalý asfalt a taktiež veľmi potešila aj veľká divácka návštevnosť týchto tradičných pretekov.

Najväčší súper/rival

(smiech). Ja som svoj najväčší súper. Samozrejme, že ma síce zaujíma aj umiestnenie v tabuľke, ale každé jedny preteky vnímam najmä ako snahu posunúť osobné minuloročné maximá.

Je super vidieť, keď to, čo bolo minulý rok môj strop či strop mojej techniky, sa mi v aktuálnych pretekoch podarí zlepšiť ako jazdcovi, či vďaka práci, ktorú som odviedol na technickom vylepšení monopostu. Každý rok teda bojujem, aby som prekonal minuloročného Martina Matušku a po malých krokoch stúpam stále vyššie aj v rebríčkoch.

Najväčší vzor

Môj vzor som ja o 5 rokov. A prečo? Myslím, že je veľmi dôležité, aby mal človek predstavu o tom, kde chce byť alebo čím chce byť o 5 rokov. Ja to presne viem, a tak denne pracujem na tom, aby som to dosiahol. Aj keď je to často ťažká cesta. Ale zvyčajne, keď sa pozriem o 5 rokov späť, bývam spokojný.

Pri pohľade vpred som stále sám sebe najväčším kritikom. A po jednej päťročnici začne zároveň ďalšia päťročnica (smiech). Ak popri tejto mojej ceste sa nájde čo i len jeden mladý človek, ktorého nejako namotivujem ísť si za svojím snom, je to o to krajšie.

Najlepší priateľ

Za tie roky, aj vďaka mojim ostatným aktivitám a taktiež sociálnym médiám, mám veľmi veľa známych či kamarátov, no za naozajstného najlepšieho priateľa môžem označiť bez pochýb jediného človeka.