Futbalista Ľudovít Jamnický: Malý futbal je dynamickejší a náročnejší ako veľký

Zvolenský odchovanec a hráč Pliešoviec patrí medzi „futbalových obojživelníkov“, ktorí hrávajú aj malý futbal. A treba dodať, že úspešne.

28. apr 2020 o 9:31 Stanislav Černák, MILOŠ MASARIK

ZVOLEN. Jednou z futbalových osobností pôsobiacich v súťažiach LIMFU je nepochybne aj Ľudovít Jamnický, 27-ročný hráč a kapitán majstrovských Oranjes, v niektorých zápasoch aj kapitán výberu LIMFU Zvolen v SZMF Supeperlige - najvyššej slovenskej národnej súťaži.

Rodáka z Hrochote, momentálne žijúceho vo Zvolene, zatiaľ slobodného profesionálneho vojaka k futbalu priviedol otec a starý otec, aj keď popravde najprv tomu veľmi naklonený nebol.

Rýchlo si však vzťah k futbalu našiel a od druhého stupňa ZŠ začal navštevovať aj futbalovú triedu na 4. ZŠ, neskôr na 7. ZŠ Zvolen. Pôsobil teda v mládežníckych štruktúrach MFK ZVOLEN pod vedením trénerov Ištvána a Jodasa.

Potom v dorasteneckom veku pokračoval v rozvíjaní svojho futbalového talentu v JUPIE Podlavice Badín pod vedením trénerov Štefaňáka, Krnáča, Štulajtera a Goliana.

Jesennú časť sezóny 2010/2011 odohral v tretej lige v drese MFK Zvolen s trénerom Mazúchom. V jarnej časti tej istej sezóny však už nastupoval v drese juniorky ŠK Slovan Bratislava pod taktovkou trénera Majoroša.

Ďalšie tri roky pôsobil znova vo Zvolene. Tréneri Albrecht a Ilko mu dávali pravidelne možnosť sa prezentovať výbornými výkonmi na trávniku staručkého štadióna Zvolena.

Ľudovít Jamnický s trofejou pre majstrov LIMFU (zdroj: archív Ľ. Jamnického)

V jarnej časti súťaže ročníka 2015/16 išiel prvýkrát na hosťovanie do TJ Tatran VLM Pliešovce, kde trénoval bývalý zvolenský kormidelník Píš. Tu si zahral štvrtú aj piatu ligu s partiou bývalých opôr Zvolena.

Svojimi výkonmi zaujal a tak nasledujúcej v sezóne na jarnú časť odišiel na hosťovanie do treťoligovej Žarnovice, kde si ho vyžiadal tiež tréner so zvolenskými koreňmi Kováč. Potom sa vrátil do Pliešoviec, kde prestúpil v roku 2018 a pôsobí tam doteraz.

“ Akýsi vrchol by som mohol považovať pôsobenie v niekdajšom kádri Zvolena, ktorý hral tretiu najvyššiu ligu. „ Ľudovít Jamnický

Veľký futbal mu priniesol 14 221 odohratých minút. V súčasnej dobe je hráčom štvrtoligových Pliešoviec, za ktoré v anulovanom ročníku 2019/2020 strelil dva góly, pripísal si jednu žltú kartu a odohral 1260 minút.

Aj keď ste zvolenským odchovancom, väčšinu svojej kariéry ste strávili v Pliešovciach. Prečo tento klub?

Pre Pliešovce som sa rozhodoval v čase keď bol zvolenský futbal na úpadku a nikto poriadne nevedel, ako sa celá situácia s klubom vyvinie. V Pliešovciach pôsobili už aj moji bývalí spoluhráči zo Zvolena a tak som sa spolu s niekoľkými ďalšími spoluhráčmi v MFK rozhodol, že vyskúšame hosťovanie práve tam.

Veľkú úlohu však v mojom rozhodovaní hral aj potenciál mužstva a dobrá partia, čo sa potvrdilo aj vtedajším postupom do štvrtej ligy.

Čo považujete za vrchol svojej futbalovej kariéry?

Vrchol svojej futbalovej kariéry by som rozdelil na dve časti – juniorskú a seniorskú. Počas juniorských čias je to istotne pôsobenie v Slovane Bratislava, ktorý je na Slovenskou top značkou, či už je niekomu sympatický alebo nie. Z dávnejších čias starších žiakov by som mohol spomenúť postup do prvej ligy a samozrejme udelenie vyznamenania mesta od pána primátora, čo vtedy vo mne ako v mladom chlapcovi zanechalo trvalú pamiatku.

Čo sa týka seniorskej časti, za akýsi vrchol by som mohol považovať pôsobenie v niekdajšom kádri Zvolena, ktorý hral tretiu najvyššiu ligu. Za krátku dobu som si našiel miesto v zostave a nastupoval so spoluhráčmi ako Debnár, Svintek, Tyčiak, ktorých som sa ešte dovtedy bál pozdraviť inak ako dobrý deň.

Vo Zvolene ste známy aj z pôsobenia v malom futbale. Kto a čo vás priviedlo k malému futbalu?

K malému futbalu som sa dostal ako slepé kura k zrnu. Pred niekoľkými rokmi mi jeden známy len oznámil kedy máme prvý zápas a za koho hrám. A ja som už len prišiel na ten zápas (smiech).