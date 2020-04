Lukáš Jurík: Môj sen je, aby mal HKM Zvolen špičkovú mládežnícku organizáciu

Pred nástupom Lukáša Juríka bola veľkým problémom nedôvera rodičov ku klubu.

23. apr 2020 o 10:19 Stanislav Černák

ZVOLEN. Lukáš Jurík už bude navždy spätý ako prvý Zvolenčan, ktorý zdvihol nad hlavu majstrovský pohár v úlohe kapitána HKM Zvolen.

V súčasnosti však Jurík pôsobí aj ako športový manažér mládeže HKM Zvolen. A má pred sebou ďalšie méty, ktoré by chcel dosiahnuť.

Jednou z nich je aj vytvorenie najlepšej mládežníckej organizácie na Slovensku práve pod Pustým hradom.

Pokračujeme v rozhovore s Lukášom Juríkom, kde sa okrem mládeži venujeme aj titulu, ktorý pridelili Bystričanom a následne im ho odobrali, ale aj tomu ako zvláda súčasnú neľahkú situáciu.

Po ukončení kariéry ste ostali pôsobiť v štruktúrach HKM Zvolen pri mládeži športový manažér mládeže. V akom stave je zvolenský mládežnícky hokej?

Keď som nastúpil pred dvoma rokmi do tejto funkcie, bola tu veľká nedôvera zo strany rodičov ku klubu a bol tu veľký odliv hráčov. Z môjho pohľadu boli zanedbané niektoré veci, hlavná bola spomínaná nedôvera zo strany rodičov. Mládež bola odsunutá na druhú koľaj a bola v tieni áčka. Navyše sa odstrihlo dôležité spojenie medzi nimi.

Som rád, že aj vedenie klubu na čele s pánom Mrázom a pánom Škrečkom tento stav pochopilo a začali tejto problematike venovať pozornosť a úsilie.

“ Dôležité je, že odliv hráčov, ktorý tu bol, sa zmenil na príliv hráčov. Ozývajú sa nám naši hráči, ktorí sú roztrúsení v okolitých kluboch. „ Lukáš Jurík, športový manažér mládeže

Čo ste museli urobiť, aby sa to zlepšilo?

Bolo treba zlepšiť prepojenie mládeže s áčkom, nastaviť správny smer, zlepšiť dôveru rodičov. Dal som sa na túto cestu a spolu s ľuďmi, ktorých mám okolo seba, sme urobili kus roboty. Či už v tréningovom procese a podmienkach okolo. Z môjho pohľadu je to momentálne bezproblémové.

Čo chcete dosiahnuť zo svojej pozície?

Myslím, že mládež je na dobrej ceste. Dva roky sú málo, ale myslím, že sme sa výrazne posunuli vpred. Kvalitou aj tréningovými procesmi. Robíme čo sa dá, snažíme sa napredovať. Dopĺňame to mladými trénermi. Teší ma, že to začal zastrešovať Andrej Podkonický, Miro Brumerčík veľmi pomáha.

Zvolenčania, ktorým záleží na zvolenskom hokeji. Hlavne za Andreja som veľmi rád, veľa teraz spolu debatujeme, je to krok vpred. Môj sen je, aby mal HKM Zvolen špičkovú mládežnícku organizáciu, ktorá by lákala hráčov do nej vstúpiť.

Máme do nej ešte ďaleko, ale takouto tvrdou prácou sa môžeme ku nej dopracovať. Dôležité je, že odliv hráčov, ktorý tu bol, sa zmenil na príliv hráčov. Ozývajú sa nám naši hráči, ktorí sú roztrúsení v okolitých kluboch.

Vidíme to na najmenších, kde je to najdôležitejšie, kde sa musí začať. Tento rok sme mali rekordný prísun nových mladých hráčov. V škole korčuľovania máme skoro 60 detí, je to prísľub do budúcna. A treba si uvedomiť, že práve tu to celé začína.