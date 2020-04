Športové naj volejbalistky Lucie Trnavskej

Zvolenčanka a opora extraligového Brusna odpovedala na otázky zo športového, ale aj osobného života.

16. apr 2020 o 11:17 Stanislav Černák

ZVOLEN. V našej novej rubrike Športové naj vám budeme predstavovať športové osobnosti z regiónu trochu netradičnou formou.

Na úvod sme vám predstavili z iného uhla nášho bývalého športové redaktora a v súčasnosti úspešného trénera Daniela Valacha. Teraz presedláme na nežnejšie pohlavie.

Volejbalistka Lucia Trnavská bola svojho času druhé najlepšie libero v najvyššej slovenskej ženskej súťaži. Dva roky bola oporou TJ Slávia TU Zvolen, kde vytvorila nerozlučnú dvojičku so skúsenou matadorkou Janou Tužinskou.

Sympatická 28-ročná Zvolenčanka extraligu hrala ešte aj v Kežmarku. Od volejbalu si dala potom na rok pauzu, no v nedávno predčasne ukončenej sezóne sa na palubovky vrátila v drese nováčika VK Brusno, ktorému pomáhala najmä skúsenosťami v boji o záchranu najvyššej súťaže.

Lucia Trnavská (zdroj: archív L. Trnavskej)

Najväčší úspech

Bola to sezóna, keď som pôsobila v MŠK OKTAN Kežmarok. A taktiež neskutočná partia, ktorá sa vytvorila počas dvoch sezón v TJ Slávia TU Zvolen.

Najväčší trapas

Asi keď som sa začala hádať s rozhodcom, aby opakoval výmenu, lebo sa mi šmyklo na palubovke (smiech). Všetci boli v šoku, hádam aj diváci na tribúne...

Najkrajší úder/výmena

Toto je ťažká otázka. Ne-chcem vybrať iba jednu. Zbožňujem takéto, ja to volám „zachránené lopty“, ktoré už vyzerali beznádejne v prospech súpera, ale zázrakom mi spadli na ruku a zvyčajne z toho ešte Janka Tužinská dokázala uhrať bod.

Najväčší súper/rival

Moje emócie na zápase, keď súper podáva. Práveže tí najväčší rivali sú obľúbení ako súperi, proti ktorým sa dá prekvapiť.

Najväčší vzor

Moji rodičia, naozaj. Aj keď som niekedy zbytočne premúdrelá (smiech).

Najlepší priateľ

Sister from another mother – Saška Mojžišová. Keď si zavoláme po týždňoch (strašného vyťaženia) odmlky a treba niečo riešiť, je to to isté, akoby sme spolu hovorili včera. A trvá to už roky, od detstva.

Najobľúbenejšie jedlo

Fuuuu..., jedno jedlo zvýhodniť voči ostatným by bolo sebecké, ale, bohužiaľ, sú to aj nezdravé výbery.