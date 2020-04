Deťom chýbajú spolužiaci, hovorí zvolenská učiteľka

Neľahkú situáciu majú v súčasnosti aj učitelia. Ako ju zvládajú, sme sa porozprávali s učiteľkou a zástupkyňou riaditeľky zo ZŠ Hrnčiarska.

15. apr 2020 o 13:20 Stanislav Černák

ZVOLEN. Pandémia nového koronavírusu ovplyvňuje naše životy viac ako sme si dokázali predstaviť.

V rámci mimoriadnych vládnych opatrení ostali zavreté aj školy a výučba prebieha prostredníctvom on-line komunikácie. Na tú v takejto miere neboli zvyknutí pedagógovia ani deti.

V rámci mimoriadnych opatrení Vlády SR ostali zavreté aj školy a výučba prebieha prostredníctvom online komunikácie. Na tú v takejto miere neboli zvyknutí pedagógovia ani deti.

Porozprávali sme sa s učiteľkou matematiky a informatiky Alenou Feriancovou, ktorá je zároveň aj zástupkyňou riaditeľky pre druhý stupeň vo zvolenskej ZŠ Hrnčiarska.

V rozhovore sa dočítate aj: Ako prebieha online vyučovanie?

Aké sú výhody a nevýhody takejto formy výučby?

Ako sa s tým vyrovnali deti a ich rodičia?

Čo hovorí učiteľka na zrušenie známkovania?

Ako budú ďalej pokračovať v medzinárodnom projekte?

Učitelia, žiaci, ale aj nepedagogickí zamestnanci sú vo Zvolene doma od 13. marca, keď primátorka Zvolena odporučila riaditeľom ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto, aby udelili riaditeľské voľno. (Štát uzatvoril školy 16. marca, pozn. autora.) Ako ste prijali toto rozhodnutie vedenia mesta?

Mohlo by vás zaujímať Majiteľ zvolenského baru: Niektoré prevádzky už asi ostanú zavreté natrvalo Čítajte

Bolo to vhodné rozhodnutie. Vidíme, že včasné opatrenia majú svoje opodstatnenie.

Škoda len, že to nestihlo byť oznámené počas dňa tak, aby si žiaci stihli zobrať domov svoje školské pomôcky či osobné veci.

Ale poradili sme si, priebežne sme žiakom alebo rodičom odovzdali učebné pomôcky počas druhého týždňa karantény, aby s nimi mohli žiaci pracovať doma. Takže sme to zvládli.

V súčasnosti sa učí na školách z domu už približne tri týždne. Istotne to chce väčšiu kreativitu pedagóga. Ako to prebieha?

Kreativita možno nebola na začiatku to pravé slovo. Bol to taký boj o „plynulé pokračovanie pedagogického života“.

Ako ustáť svoju pozíciu učiteľa pred žiakmi, rodičmi, vedením školy, že naozaj pracujeme a nie je to len také odľahčené učenie z domu. V tomto tkvel problém úvodných týždňov, keď snaha učiteľov vykazovať naďalej pedagogickú činnosť len prenesenú spred tabule za počítač spôsobila, že množstvo a náročnosť úloh bola vyššia, ako sa žiadalo.

Najmä prvý týždeň bol veľmi ťažký pre všetkých. Žiakov, ich rodičov, ale aj nás učiteľov. Chceli sme si tak poctivo robiť svoju prácu, že sme nedokázali reálne vyhodnocovať pohľad z druhej strany, detí a rodičov. Ale to je asi zákonitý proces náhlej zmeny a neprebádaných vôd.

Druhý týždeň takmer každý pedagóg začal prehodnocovať svoje kroky aj sám. Až v treťom týždni sme mohli začať hovoriť o kreativite. Už sme mali nejaké hodiny za sebou, vedeli sme si povedať, čo funguje a kde je odozva slabá. Až keď máte skúsenosť, môžete začať rozumne tvoriť.

Tretí týždeň považujem, aspoň z mojich skúseností a rozhovorov s kolegami, za ustálenejší, premyslenejší. Určite aj reakcie detí a rodičov už neboli také ostré. Teraz beží štvrtý týždeň vyučovania on-line a verím, že situáciu značne upokojí aj zrušenie klasifikácie.

Síce ešte nie je jasná forma záverečného hodnotenia, ale nebudú to známky, ktoré vyvolávali tlak aj počas uplynulých týždňov na učiteľov, aby ich mali za čo dávať a aj na žiakov.

“ Teraz cítime tú potrebu, ktorú v škole vieme odovzdať iba úsmevom alebo žmurknutím oka, gestom. „ Alena Feriancová zo ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene

Aké sú nevýhody takéhoto vyučovania?

Je to absencia osobného kontaktu, ktorý chýba nám učiteľom, ale cítime, že aj žiakom.

Táto situácia nám ukázala, ako sme naučení byť v osobnom kontakte a ako veľa pre nás znamená.

Ďalšou objektívnou nevýhodou je technická úroveň vybavenia žiakov a učiteľov, ktoré dosť vplýva na prácu v on-line priestore a je niekedy až limitujúca pre existenciu tejto spolupráce.

Nepripravenosť na takúto situáciu by som možno ani nezaradila do nevýhod, lebo v živote sa stretávame s toľkými problémami, na ktoré nie sme pripravení, že si to ani neuvedomujeme. Tu nás skôr ťaží tá zodpovednosť, že máme ísť vzorom žiakom, mali by sme vedieť takto pracovať, lebo častý zaužívaný stereotyp hovorí, že učiteľ to vie a učí svojich žiakov.

A tu zrazu máme situáciu, že ani učiteľ nevie úplne plynule prepnúť na nový spôsob práce, potrebuje za pochodu robiť iné veci a inak. Ale to je opäť podľa mňa v poriadku, lebo to ukazuje, že dnes sa nedá vedieť všetko, lebo sa to nedá predvídať, a práve sa bude ceniť schopnosť reagovať rýchlo, vyhodnocovať svoju prácu a prijímať úpravy.

A výhody?

Čo sa týka výhod, žiaci môžu konečne tráviť čas pri počítači a na mobiloch, pretože potrebujú pracovať.