Kapitán Kotora: Mojou snahou bolo vrátiť MFK Zvolen do druhej ligy

Prvoradé je v týchto ťažkých časoch zdravie, až potom šport. Veľmi dobre si uvedomuje Igor Kotora.

14. apr 2020 o 13:42 Stanislav Černák

Igor Kotora (vľavo) pred výkopom pohárového zápasu Zvolena so Sereďou. (Zdroj: Miloš Masarik)

ZVOLEN. Ťahúňom treťoligového Zvolena je už dlhší čas jeho kapitán, 30-ročný nitriansky odchovanec Igor Kotora. Góly síce strieľa sporadicky, no jeho prednosti sú v defenzívnej činnosti.

Dirigent zvolenskej obrany ťahal v jesennej časti káder trénera Foltána k dobrým výsledkom, ktoré MFK vyniesli štvrté miesto, s ktorým však spokojný nie je.

Aj on sa veľkou mierou pričinil o to, že MFK Zvolen v kalendárnom roku 2019 na domácom trávniku – s výnimkou pohárového zápasu proti Interu Bratislava – neprehral.

Stopér Zvolenčanov však pôsobí aj ako tréner. Viac nám prezradil v rozhovore.

Ako ste sa dostali k futbalu, čím vám učaroval?

Odmalička som vždy rád športoval. Či to bol futbal, tenis alebo hokej. K športu ma viedli môj otec a starý otec. Futbal mi učaroval tým, že som ho mohol hrať všade a za každého počasia, že ho môže hrať každý a v neposlednom rade kvôli fanúšikom, ktorí dokážu zápasu vytvoriť skvelú atmosféru.

Ste obranca a dirigent hry. Nelákalo vás to, povedzme, do útoku alebo do brány?

Počas mojej futbalovej ka-riéry som nastúpil asi na každej pozícii okrem brankára, tam ma to ťahalo jedine na tréningu, aj to mi vydržalo, pokiaľ som nedostal prvý gól (smiech). V útoku som pár minút odohral, ale svoje šance som nevyužil, tak som sa vždy najbližší zápas vrátil opäť do obrany.

Pôsobili ste v Nitre, Gabčíkove, ale aj Seredi a vo Zvolene. Kde sa vám hralo najlepšie a na ktorý klub máte najlepšie spomienky?

Pol roka som pôsobil aj v Ružinej, odkiaľ prešla druhá liga práve do Zvolena. Bola tam super partia, ako aj teraz vo Zvolene, kde sa vytvoril silný kolektív hráčov, aký som nikde inde nezažil. Musím však povedať, že Nitra bola, je a vždy bude moja srdcovka. Hrať ligu za Nitru bol môj detský sen.

MFK Zvolen mal jesennú časť rozbehnutú pomerne dobre. Skúste ju zhodnotiť ako kapitán tímu...

Poviem na rovinu. Nám hráčom sa 4. miesto po jeseni málilo, lebo sme chceli zabojovať o postup a vrátiť do Zvolena druhú ligu. Aj tak si však myslím, že jesenná časť bola dobrá. Hlavne domáce zápasy, v ktorých sme ani raz za celý rok 2019 (okrem pohára) neprehrali, a potešili tak svojich divákov na našom štadióne.

Pohla sa nejako už situácia s pohľadávkami klubu MFK Zvolen voči vám hráčom?

Od posledného stretnutia približne pred troma týždňami či mesiacom sa nám z vedenia klubu nikto neozval.

Čo chcete ešte dosiahnuť vo vašej aktívnej futbalovej kariére?