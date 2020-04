Športové naj Daniela Valacha

Novú rubriku týždenníka MY odštartuje bývalý futbalový brankár a tréner.

9. apr 2020 o 9:51 Stanislav Černák

ZVOLEN. V čase koronakrízy, keď sa celý svet takmer zastavil, sme pre vás pripravili novú rubriku na odľahčenie týchto neľahkých dní. Postupne vám budeme predstavovať športové osobnosti z regiónu trochu netradičnou formou v rubrike Športové naj.

Začíname naším bývalým kolegom, ktorý vás informoval na našich stránkach o športovom dianí v regióne počas dlhých 9 rokov, bývalým brankárom a v súčasnosti mládežníckym futbalovým trénerom Danielom Valachom.

Valach patril svojho času k veľkým talentom medzi troma žrďami. Vzrastom nižší, ale o tom mrštnejší gólman však musel svoju kariéru ukončiť predčasne v roku 2006. Neoficiálne sa trénovaniu venuje už 20 rokov, oficiálne pätnásť.

Jeho futbalovou „školou“ prešlo viacero hráčov MFK Zvolen, FK Železiarne Podbrezová a aj Dukla Banská Bystrica, kde pôsobí aj v súčasnosti pri staršom doraste kategórie U19, s ktorou pôsobil pred stopkou v najvyššej slovenskej súťaži.

Najväčší úspech

Vo futbale som toho ako hráč určite mohol a mal dosiahnuť viac. No a ako tréner verím, že ten najväčší ešte len dosiahnem... Takže, pre mňa doterajším najväčším úspechom je, že som sa stal otcom dvoch krásnych a zdravých detí, Danielky a Daliborka.

Najväčší trapas

Tak tých bolo viac, v živote aj na ihrisku... Pamätným futbalovým je, keď som z výkopu trafil svojho spoluhráča – obrancu do hlavy, a lopta sa odrazila do našej brány. Bolo to pred koncom zápasu o postup do turnajového finále, pričom súper takto vyrovnal a vynútil si pokutové kopy. Čarom bolo, že z piatich pokusov som neinkasoval ani raz, a z babráka som bol za hviezdu...

Najkrajší zákrok

Dôležité boli všetky, ktoré zabránili gólom a pomohli nám k bodom... A najkrajší? Konkrétne jeden si nepamätám, ale ja som v bráne rád „lietal“.

Miloval som robinzonády a efektný spôsob chytania. A myslím si, že som dokázal „lietať“ naozaj dosť vysoko (smiech).

Najväčší súper/rival

Vždy ten najbližší (smiech). Skutočne... Ja som chcel a stále chcem byť vždy ten najlepší. Či by to bola Detva, alebo Liverpool, chcem vyhrávať a zdolávať všetky prekážky. Súpera rešpektujem, ale je to súper – rival.

Najobľúbenejší športovec

Odjakživa Michael Jordan. A prečo? Fascinovali ma jeho genialita, cítenie hry a najmä ľahkosť, akou dokázal potláčať aj fyzikálne zákony. Navyše, vždy bol myšlienkou pred súperom.

Najväčší vzor

Tým, že som starší a rozumnejší (smiech), určite nevynechám rodičov. Z futbalových kruhov ma dosť ovplyvnil pán tréner Mozoláni, ktorý ma mal naozaj rád.