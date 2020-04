Nový generálny manažér HKM Zvolen chce nový tím naplniť prevažne zo Slovákov

Novým generálnym manažérom HKM Zvolen sa stal Ladislav Čierny.

8. apr 2020 o 9:31 (sč, hkm)

ZVOLEN. Doterajší člen predstavenstva HKM, bývalý obranca Ladislav Čierny je novým generálnym manažérom zvolenského klubu. Informoval o tom klub na svojej oficiálnej stránke.

Jeho hlavnou činnosťou bude skladba A-tímu pre nasledujúcu sezónu. Jeho práca však začína už teraz, krátko po skončení tej poslednej. Vedenie HKM má veľkú radosť, že na dôležitú manažérsku stoličku zasadne osobnosť s úspešnou hokejovou minulosťou, výbornou znalosťou prostredia a vzťahom ku klubu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Tréner Podkonický hodnotí niektorých hráčov HKM Zvolen Čítajte

Lanárili o dlhšie

K angažovaniu majstra sveta do funkcie generálneho manažéra sa vyjadril aj prezident klubu Dušan Mráz: „Už vlani som si veľmi prial obsadiť post generálneho manažéra. Aj som vedel kým, ale nepresvedčil som ho. Som rodený Zvolenčan. A takého som chcel aj do funkcie generálneho manažéra. Preto mojím typom bol od začiatku Ladislav Čierny. Laco bude v novej sezóne, len čo bude možné otvoriť štadión, na svojej pozícii pracovať na dennej báze.“

Ladislav Čierny priznáva, že nebolo jednoduché ho „zlomiť“ pre novú pozíciu.

„Niekoľko posledných rokov som už klubu pomáhal pri skladbe kádra, hoci možno v menšej miere. Teraz to bude iné, bude toho viac a čaká ma nová skúsenosť. Nebol som predtým úplne rozhodnutý, venoval som sa aj iným veciam, najmä podnikaniu. Napokon ma prehovorili a povedal som, že do toho pôjdem,“ vyjadril sa pre klubový web majster sveta z roku 2002.

Nastupuje do funkcie v ťažkých časoch

Ladislav Čierny to však vôbec nebude mať jednoduché. Do novej funkcie vstupuje v čase koronakrízy. Pandémia komplikuje aj rokovania s hráčmi.

„Vstupujem do funkcie v ťažkom období. Je veľa otáznikov ohľadom začiatku ďalšej sezóny, financií a sponzorov. Komunikujeme s nimi, no teraz je veľmi zložité niekoho podpísať. Nevieme, ako sa situácia ďalej vyvinie. Je to niečo nové, s čím sa ešte nikto doteraz nestretol,“ prezradil Laco Čierny.

Tím chce stavať na Slovákoch a odchovancoch

Čierny načrtol aj ďalšie smerovanie pri skladbe kádra. V prípade, že sa všetko vráti do starých koľají a nová sezóna sa začne včas, Zvolen od najvyšších ambícií upustiť nehodlá.

„Určite nie. Samozrejme, každú sezónu si samostatne vyhodnotíme, jej pozitíva a negatíva. Ambícia hrať o najvyššie priečky sa ale nemení, a tomu všetko podriadime,“ prezradil.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Andrej Podkonický: Od začiatku sezóny som vedel, že to asi dobre nedopadne Čítajte

Na druhú stranu si Čierny uvedomuje, že o niektorých veciach je ešte predčasné hovoriť.

„Určitú víziu sme si už stanovili a začali sme komunikovať s hráčmi. Zvolen bude mať vždy najvyššie ciele. Momentálne je to o tom, či sa sezóna vôbec začne. Aj akcionári sú zatiaľ zdržanliví a nikto nechce bezhlavo podpisovať hráčov, pokiaľ nevieme, čo sa ďalej bude diať. Je to náročné.“

Ladislav Čierny chce zložiť nový tím prevažne zo Slovákov a odchovancov.

„Máme záujem len o veľmi malú časť tímu z poslednej sezóny. Momentálne neviem povedať presné číslo, je to však maximálne 5-6 hráčov. Čo sa týka nového tímu, máme záujem primárne o zvolenských a slovenských hráčov. Treba však povedať aj to, že trh s kvalitnými slovenskými hráčmi je obmedzený. Určite sa teda budeme obzerať aj po legionároch, no chceli by sme, aby to už bolo v menšej miere. Vylúčiť však nemôžem ani to, že legionársky limit naplníme. Mužstvo ale chceme zložiť prevažne zo Slovákov, a neupustíme ani od filozofie zapracovávania našich perspektívnych mladíkov.