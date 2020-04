Tréner Podkonický hodnotí niektorých hráčov HKM Zvolen

Kormidelník Zvolena si najviac pochvaľoval brankárov.

3. apr 2020 o 10:07 Stanislav Černák

ZVOLEN. Uplynulá hokejová sezóna dopadla neslávne. Pred predčasným ukončením Tipsport ligy odohrali tímy 55 zápasov v základnej a nadstavbovej časti. Chýbala už len najkrajšia a najemotívnejšia časť sezóny – play off.

Zasiahla však vyššia moc a s tým sa už nedá nič robiť. Keďže sa odohrala väčšina uplynulého ročníka, bilancovať je čo. HKM Zvolen neprežil oslnivú sezónu. Tréner Andrej Podkonický otvorene zhodnotil všetky posty – brankárov, obrancov i útočníkov.

Niektorým hokejistom sa v hodnotení venoval špeciálne. Tu je hodnotenie jednotlivých postov.

Brankári

Rudy (Tomáš Tomek) nás držal v mnohých zápasoch, potvrdil úlohu jednotky, ako sme to od neho očakávali. Potvrdil aj moje slová z konca minulej sezóny, že aj keď síce boli so Skapskim vyrovnaná dvojica, mohol som mu vo vlaňajšom play off dať viac príležitostí.

Juraj Hollý začal veľmi dobre, potom po príchode Dona nedostal veľa možností. Neskôr nastúpil na jeden zápas proti Mikulášu, ktorý mu veľmi nevyšiel a od tej doby veľa príležitostí nedostával, a aj preto sme sa rozhodli zobrať Romana Petríka, ktorý podával počas celej sezóny výborné výkony.

Samozrejme, chytať v Detve je iné ako vo Zvolene. Bol stále v bráne a išlo na neho množstvo striel. Petrík však dokázal, že je veľmi dobrý gólman a určite by sme s ním mali počítať aj v nasledujúcej sezóne.

Obrana

Očakávali sme, že obrana bude lepšia ako v minulej sezóne. I keď sme dostávali veľa gólov, najmä spred bránkového priestoru, ale nebola to len chyba obrancov, ale celej päťky. S týmto sme mali problém počas celej sezóny. S niektorými som bol spokojný, s inými menej. Je to na vážkach.

Willie Corrin ukázal, že je útočný typ, bodoval, aj keď sme si u neho bodov predstavovali ešte viac, hlavne v presilovkách. V defenzívnej činnosti nebol až taký agresívny a išlo cez neho veľa gólov.

Spokojný som bol s Benom Betkerom, toho som chcel už vlani, keď bol v Detve. Hral si to svoje a to, čo sme od neho očakávali. Je to veľký defenzívny bek, dobrý na oslabenia. Bol to jeden z našich top obrancov.