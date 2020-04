V Banskej Bystrici je už k dispozícii mobilná odberová jednotka

Zatiaľ 2 krát do týždňa – v utorok a štvrtok od 9. do 12. 00 hod. budú testovať cca 30 občanov podľa zoznamu, ktorý im ráno dodá RÚVZ v Banskej Bystrici.

2. apr 2020 o 13:53 (ETA)

BANSKÁ BYSTRICA. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža a mestom Banská Bystrica spustil ako reakciu na potreby rýchleho a väčšieho počtu testovania na koronavírus do prevádzky v bezprostrednej blízkosti RÚVZ prevádzku mobilnej odberovej jednotky SČK. Informovala o tom hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mária Tolnayová s tým, že zatiaľ 2 krát do týždňa – v utorok a štvrtok od 9. do 12. 00 hod. budú testovať cca 30 občanov podľa zoznamu, ktorý im ráno dodá RÚVZ v Banskej Bystrici.

Ide predovšetkým o ľudí, ktorým končí domáca karanténa.

Zuzana Stanová, riaditeľka SČK, územný spolok Banská Bystrica konštatovala: "V utorok sme odobrali asi 33 vzoriek, kde sa už zachytili aj nejakí pozitívni ľudia. Odoberáme ich na základe odporúčania obvodného lekára a po konzultácii s epidemiológmi. Aby si to občania nemýlili, nie je to žiadny plošný skríning. RÚVZ nám ráno dodá zoznam a tí ľudia už vedia, že majú prísť sa dať otestovať," zdôraznila Stanová. Odbery zatiaľ robia dvaja zdravotnícki záchranári.

Po odberoch poputujú vzorky do neďalekého laboratória, ktoré je na oddelení lekárskej mikrobiológie banskobystrického RÚVZ. Laboratórium začalo s diagnostikou vzoriek na prítomnosť koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19 od 15.3.2020 a je schopné denne spracovať do 200 vzoriek. Ako v tejto súvislosti poznamenal regionálny hygienik Cyril Klement, k dnešnému dňu otestovalo toto laboratórium z Banskobystrického a Žilinského kraja 1575 vzoriek, z ktorých bolo 47 pozitívnych. Upozornil tiež, že koronavírus má významný vplyv na prácu všetkých odborov RÚVZ, ktorého odborný personál pracuje takmer nepretržite.

Ako informovala vedúca odboru epidemiológie Mária Avdičová, k utorku eviduje banskobystrický RÚVZ za (spádová oblasť Banská Bystrica a Brezno) okres Banská Bystrica 5 pozitívnych prípadov. Z nich sú 4 v izolácii na území okresu a 1 pozitívny prípad je v karanténe v zariadení MV SR. V okrese Brezno je to tiež 5 pozitívnych prípadov – 4 sú v izolácii v okrese Brezno a 1 pacient je v karanténe v zariadení MV SR.

Mesto Banská Bystrica okrem tejto spolupráce prichádza podľa primátora Jána Noska aj s ďalšími aktivitami, uľahčujúcimi občanom ich život v momentálnej situácii. Zriadili e-mailovú adresu a telefónne číslo pre osamelých seniorov, či na základe takmer 2400 požiadaviek rozdali 7669 rúšok.

