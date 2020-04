Cestujúcich ubudlo, prímestské linky čakajú veľké zmeny

Autobusy budú premávať v režime Sobota Plus

1. apr 2020 o 9:04 MOJ

ZVOLEN. Autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje SAD Zvolen a SAD Lučenec, budú v Banskobystrickom kraji premávať od štvrtka 2. apríla v upravenom režime Sobota Plus. Zredukovanie počtu spojov patrí k ďalším opatreniam pred šírením nového koronavírusu.

Od štvrtka 2. apríla bude prímestská autobusová doprava v Banskobystrickom kraji premávať v upravenom režime, nazvanom Sobota Plus. Oproti súčasnému, prázdninovému režimu, ubudnú najmä spoje, ktoré nezabezpečujú prepravu do zamestnaní alebo nemocníc, ale napríklad do turistických destinácií (Srdiečko, Čertovica a pod.).

„Tieto zmeny zavádzame spolu s dopravcami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa ochorením známym ako COVID-19. Rovnako tak reagujeme na zásadný pokles počtu cestujúcich – v porovnaní s bežným režimom dnes prímestské spoje využíva len približne štvrtina cestujúcich,“ informoval Miroslav Vyka, vedúci oddelenia verejnej dopravy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dopravné služby na prímestských autobusových linkách budú SAD Zvolen a SAD Lučenec poskytovať až do odvolania v núdzovom režime, vychádzajúcom zo sobotného rozsahu cestovných poriadkov s viacerými úpravami.

Konkrétne informácie o cestovných poriadkoch jednotlivých liniek budú oddnes na výveskách jednotlivých autobusových zastávok, na internetových stránkach dopravcov aj na webovej stránke kraja bbsk.sk/sobotaplus.