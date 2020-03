Dva týždne zatvorená v izbe. Domácu karanténu berie vážne

Mnohé zostali. Napriek korone. A ďalšie sa chystajú.

30. mar 2020 o 14:14 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Dva týždne nieže nevyšla z bytu, ale ani z izby. Zvolenčanka Marianna je v domácej izolácii po návrate z Rakúska, kde robí opatrovateľku. V utorok jej karanténa končí. V sobotu, keď sme sa s ňou rozprávali, stále žiadne príznaky choroby nepociťovala.

Napriek tomu izbu dovtedy opustiť nemieni. Dôvod je prozaický; nechce ohroziť svoju rodinu. Hovorí však, že si ničnerobenie celkom užíva.

Odchod plný emócií aj napätia

Do Tirolska, ktoré tam koronavírus sužuje najviac, cestovala 27. februára. V tom čase sa o novom víruse hovorilo len okrajovo. V Rakúsku nemali ani jeden potvrdený prípad nákazy a v Taliansku ich bolo asi desať.

„Nikto nečakal, kam až to dospeje. Za tri týždne začínala byť situácia kritická aj tam. Mne sa už končil turnus, no kolegyňa, ktorá ma mala prísť vystriedať, si to rozmyslela. Neprišla. V rodine, kde pracujem, ma ešte v nedeľu prehovorili, aby som zostala. Sľúbila som im to. Ale nakoniec som doslova ušla,“ priznáva.

Bol to emotívny a zároveň napätý odchod.