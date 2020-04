Nevyužívaný objekt čaká prestavba na komunitné centrum

Na projekt získali príspevok z eurofondov.

5. apr 2020 o 9:57 TASR

SENOHRAD. V Senohrade v okrese Krupina prestavajú staršiu obecnú budovu na komunitné centrum. Projekt sa má realizovať vďaka podpore z eurofondov, obec naň získala viac ako 237-tisíc eur.

"Aktuálne je na konci verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Celý proces sa však zdĺhavými kontrolami oddialil, a tak počítame, že sa začne stavať až niekedy v treťom štvrťroku 2020," povedala pre TASR starostka Oľga Bartková.

V novej dvojpodlažnej budove má po rekonštrukcii vzniknúť klub pre deti a mládež, kancelária pre komunitných pracovníkov, sociálne zariadenia, miestnosť pre poradenstvo a vzdelávacie aktivity, stredisko osobnej hygieny, sklad materiálu, kuchyňa a tiež dielňa pre remeselné zručnosti.

Komunitné centrum by malo vyrásť do 24 mesiacov od podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby.

Senohrad má približne 800 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1135. Pôsobil tam botanik a etnograf Andrej Kmeť a tiež spisovateľ Jozef Cíger Hronský.