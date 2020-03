Najskôr trápenie, potom zlepšenie. Zhodujú sa tréner a prezident MVK Zvolen

Spolu s trénerom a prezidentom MVK Zvolen bilancujeme uplynulú sezónu.

27. mar 2020 o 11:37 (mim)

ZVOLEN. Volejbalová sezóna skončila. Slovenská volejbalová federácia (SVF) rozhodla v piatok 13. marca po konzultácii s extraligovými klubmi o predčasnom ukončení všetkých súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020.

Dôvodom je aktuálna situácia v súvislosti so šírením nového typu koronavírusu. SVF určila konečné poradie v Edymax extralige na základe umiestnenia po nadstavbovej časti, majstrovský titul sa však v tomto ročníku neudeľoval.

Zdravie všetkých športovcov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov, je na prvom mieste a v tejto neľahkej situácii to musí byť pre každého absolútnou prioritou.

Po vládnych opatreniach, keď sa uzatvorili všetky školy, internáty i športoviská, mali viaceré kluby problémy. Nemali kde trénovať. Z radikálnym riešením všetky tímy jednomyseľne súhlasili.

Konečné poradie Edymax extraligy mužov 2019/2020 sa nakoniec stanovilo podľa umiestnenia po nadstavbovej časti - 1. VK OSMOS Prievidza, 2. VK KDS-Šport Košice, 3. VK Spartak UJS Komárno, 4. TJ Slávia Svidník, 5. TJ Spartak Myjava, 6. VK MIRAD PU Prešov, 7. VKP Bystrina SPU Nitra, 8. MVK Zvolen, 9. ŠŠ volejbal Trenčín.

Volejbalisti MVK Zvolen síce stihli odohrať aj dva zápasy play off, no po prehre s obhajcom titulu z Prievidze, by hrali o 5.až 8. miesto.

V priebehu Edymax extraligy odohrali Zvolenčania niekoľko výborných zápasov, no v konečnom účtovaní im to na lepšie umiestnenie nestačilo. V posezónnych štatistikách však niektorí hráči dosiahli pomerne kvalitné ukazovatele výkonnosti.

Na poste libera na druhej priečke figuruje Marek Hraňo, medzi smečiarmi je Jozef Kučera na 12. mieste, medzi diagonálmi uzaviera desiatku Ondrej Kamenský. Michal Borski bol jedenástym najúspešnejším blokárom a na nahrávke ukázal hrajúci tréner Martin Vaško, že to stále vie.

MVK Zvolen s jedenástimi bodmi z 25 započítaných stretnutí zvíťazil iba v štyroch prípadoch, pri pomere setov 20:67 má celkové bodové skóre 1800:2100.

O zhodnotenie účinkovania Zvolena v sezóne 2019/2020 sme požiadali prezidenta klubu Mareka Rojíka a hrajúceho trénera Martina Vaška.

Ako hodnotíte umiestnenie MVK Zvolen v práve zrušenej sezóne?

Rojík: V prvej polovičke sezóny sme sa trápili, herný prejav nebol taký, ako sme si pred sezónou predstavovali. V druhej polovičke došlo ku viditeľnému zlepšeniu a dokázali sme poraziť, či potrápiť aj „silnejšie“ družstvá. Dúfali sme, že v bojoch o umiestnenie, ešte nejaký výsledok spravíme. Trúfali sme si na boj o piate miesto.

Vaško: Ôsma pozícia po predčasne ukončenej sezóne nemusí vyzerať objektívne. Družstvo v závere nadstavby podávalo dobré výkony. Vo veľa zápasoch chýbalo veľmi málo a na konte sme mohli mať viac víťazstiev. V bojoch o 5. – 8. miesto sme sa chceli pobiť o piatu priečku a bolo to reálne.

Čo podľa vás bolo hlavnou príčinou umiestnenia MVK Zvolen. Teda, až ôsmeho miesta?

Rojík: Pred sezónou sme si mysleli, že príchodom legionárov sa MVK posunie. Káder bol silnejší, ale posilnili sa aj ostatné kluby, a my sme ostali zase vzadu.