Strojári v Detve pokračujú vo výrobe

Doma zostane časť zamestnancov. S nižšou mzdou.

20. mar 2020 o 12:33 SITA

DETVA. Spoločnosť PPS Group Detva a zástupcovia zamestnancov podpísali dve dohody, ktoré majú prispieť k riešeniu krízovej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu a vyhlásenou štrajkovou pohotovosťou.

Odbory súhlasili s dohodou o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, vďaka ktorej budú môcť vybraní zamestnanci ostať doma s náhradou mzdy vo výške 60 percent. To má podľa spoločnej tlačovej správy prebehnúť postupne, podľa potreby a aktuálnej situácie predbežne až do 30. júna.

Zároveň sa zamestnávateľ a zamestnanci dohodli na ukončení štrajkovej pohotovosti, vyhlásenej začiatkom novembra 2019 a uzavreli memorandum o porozumení a spolupráci v rámci sociálneho dialógu.



Manažment spoločnosti bude mať možnosť zamestnancov posielať domov postupne podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia s dodávkami materiálu a obmedzovaním výroby u hlavných odberateľov.

V prvej fáze rozhodne generálny riaditeľ po dohode s odbormi o konkrétnych zamestnancoch, ktorí ostanú doma. Neskôr môžu rozhodnúť o uzavretí vybraných pracovných stredísk a v najhoršom aj o prerušení výroby v celom podniku, keď by do práce chodili len zamestnanci potrební pre zabezpečenie nevyhnutných úloh.

„Za týchto okolností si ľudia nechali vysvetliť, že radšej teraz ostaneme doma so 60 percentami mzdy, ako by sme sa po skončení tejto krízy vôbec nemali kam vrátiť do práce,“ konštatoval predseda výboru odborového zväzu Stanislav Ľupták.



Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tejto dohody aj pre udržanie zákazníkov a zabezpečenie finančných zdrojov pre plnenie záväzkov počas trvania mimoriadnych opatrení.

„Uzavretie dohody je výbornou správou pre vyhliadky našej spoločnosti do budúcnosti. Kým iné veľké firmy na Slovensku pristúpili k podobným opatreniam na dva týždne, my sme sa dohodli na podstatne dlhšie obdobie až do konca júna,“ povedal predseda predstavenstva PPS Group Daniel Futej a dodal, že keď pominú dôvody vymedzené v zmluve, vráti sa výroba do plnej prevádzky.

Uprednostnia vlastných zamestnancov

Zástupcovia zamestnancov, združení v Základnej organizácii OZ KOVO Podpolianske strojárne a spoločnosti PPS Group, spolu s dohodou o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov podpísali aj memorandum o porozumení a spolupráci v rámci sociálneho dialógu a dohodu o ukončení štrajkovej pohotovosti.



„Zaviazali sme sa, že svoju činnosť a stanovené výkony budeme prioritne zabezpečovať prostredníctvom zamestnancov v pracovnom pomere,“ spresnil generálny riaditeľ PPS Group Michal Sýkora, čo podľa neho znamená, že spoločnosť uprednostní vlastných zamestnancov pred živnostníkmi a externými dodávateľmi, pokiaľ to situácia umožní.

„Prijali sme tiež záväzok, že pomer zamestnancov na celkovom počte pracovníkov bude v tomto roku najmenej 75 percent a v ďalšom roku sa zvýši v priemere najmenej na 80 percent,“ dodal Sýkora.

Kolektívna zmluva

Po tom, ako sa začiatkom roka podarilo v PPS Group uzavrieť kolektívnu zmluvu s platnosťou na ďalšie tri roky, je schválené memorandum ďalším krokom k upokojeniu situácie v rámci sociálneho dialógu.



Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti začiatkom novembra súviselo s rozhodnutím zamestnávateľa o organizačnej zmene, v rámci ktorej sa malo stať 25 zamestnancov nadbytočných k 1. februáru 2020. „Som rád, že vďaka nasadeniu našich personalistov a odhodlaniu pomôcť dotknutým zamestnancom aj nad rámec zákona sa ich situáciu podarilo vyriešiť k obojstrannej spokojnosti,“ doplnil Futej.



PPS Group v Detve je spoločnosť s viac ako 60 ročnou tradíciou v strojárskej výrobe. V súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo známych klientov.

