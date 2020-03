Tréner Zvolena Podkonický o ukončení ligy: Zdravie je najdôležitejšie v živote

Predčasné ukončenie sezóny kvôli hrozbe šírenia koronavírusu zvolenského trénera mrzí.

12. mar 2020 o 11:03 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zástupcovia tipsportligových klubov rozhodli na stredajšom rokovaní vo Zvolene, že sa aktuálny ročník ligy nedohrá pre hrozbu šírenia koronavírusu.

Spojili sme sa trénerom HKM Zvolen Andrejom Podkonickým a boli sme zvedaví na jeho názor na kompletné zrušenie aktuálneho ročníka.

„Samozrejme, zdravie je najdôležitejšie v živote. Možno sa mohlo počkať, ale prognózy sú, že sa situácia zhorší. A keby povolili dohrať sezónu bez divákov, tak si nemyslím, že by to malo nejaký význam hrať. V tomto športe sú emócie, hokej sa hrá pre divákov. Bohužiaľ, rozhodlo sa takto. Ukončenie sezóny nás mrzí všetkých. S niečím takýmto som sa ešte v živote nestretol, takže sa mi k tomu aj ťažko vyjadruje,“ prezradil zvolenský tréner a pokračoval:

„Zrušením ligy vznikla nepríjemná situácia pre hráčov. Musia sa doriešiť ich zmluvy, aby dostali aspoň nejaké peniaze, sú živitelia rodín. Najhoršie na tom je, že to zasiahne svojim spôsobom každého.“

HKM Zvolen figuroval pred zrušením celého ročníka na nelichotivej 6. priečke so ziskom 91 bodov. Zrušenie celej sezóny Podkonického mrzí. Celoročná práca vyšla vlastne nazmar.

„Áno, vyšla. Až v play off by sa ukázalo reálne na čo by tento tím mal. Bohužiaľ, to ukázať už nemôže. Je zbytočné polemizovať, ako by to bolo. Pravdou je, že teraz sme boli vo veľkej kríze a či by sme sa z toho dostali, ťažko povedať. Náročne sa mi hodnotí aj práve skončená sezóna. Určite nie som spokojný s tým, ako prebiehala a ako sme dopadli,“ zakončil.

