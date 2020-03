Koronavírus pochoval sezónu. Aktuálny ročník Tipsport ligy sa končí predčasne

Najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa v sezóne 2019/20 nedohrá.

11. mar 2020 o 13:13 TASR

ZVOLEN. Vedenie najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy zrušilo aktuálnu sezónu pre hrozbu šírenia koronavírusu. Presne tak to predtým urobilo vedenie najvyššej nemeckej súťaže DEL a nadnárodnej EBEL ligy.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Ruší sa aj obľúbené chodecké podujatie Dudinská päťdesiatka Čítajte

Zástupcovia klubov Tipsport Ligy na svojom stredajšom zasadnutí vo Zvolene rozhodli o jej predčasnom ukončení. Pristúpili k tomu pre šíriacu sa koronavírusovú infekciu a na základe pondelkového rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorý predbežne na dva týždne zakázal usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine.

Predstavitelia klubov spoločne so šéfom Pro-Hokeja Richardom Lintnerom sa dohodli, že zostávajúce kolá nadstavbovej časti a ani play off už tímy neodohrajú. Ročník 2019/2020 tak nebude poznať majstra.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) už predtým odložil na neurčito zápasy najvyššej súťaže Tipsport Ligy, Slovenskej hokejovej ligy (SHL), extraligy žien a juniorov a ďalších súťaží. K tomuto kroku pristúpil vzhľadom na 14-dňový zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí na slovenskom území pre šíriaci sa koronavírus.

„Všetci sme išli na toto stretnutie s cieľom nájsť riešenia ako ligu dohrať. Zaoberali sme sa úvahou, že ak by sme dlhšie čakali, či by nám okolnosti umožňovali nejakým skráteným formátom ligu dokončiť. No ako diskusia pokračovala, každým ďalším príspevkom sme dospeli k tomu, že táto úvaha je nerealizovateľná. Dospeli sme k záveru, že v súčasnosti nie je možné dohrať súťaž žiadnym realizovateľným formátom. Či už z obchodnej, alebo logistickej stránky, je to nereálne. V tomto sa zhodli všetci zástupcovia,“ uviedol Lintner.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) už predtým odložil na neurčito zápasy najvyššej súťaže Tipsport Ligy, Slovenskej hokejovej ligy (SHL), extraligy žien a juniorov a ďalších súťaží. K tomuto kroku pristúpil vzhľadom na 14-dňový zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí na slovenskom území pre šíriaci sa koronavírus. Napokon kluby pristúpili k úplnemu zrušeniu Tipsport Ligy.

„Vzhľadom k ťažko predvídateľnej situácii spojenej so šírením koronavírusu je toto riešenie najprijateľnejšie, keďže by pre kluby bolo ekonomicky nevýhodné aj prípadné dohrávanie sezóny bez divákov,“ uviedol v tlačovej správe SZĽH.

Po nadnárodnej EBEL lige a nemeckej DEL lige je Tipsport Liga tretia európska hokejová súťaž, ktorá ukončila sezónu predčasne. Vzhľadom k tomu, že sa play off Tipsport Ligy neodohralo, majstrovský titul si túto sezónu nepripíše nikto.

HC '05 iClinic Banská Bystrica, ako víťaz základnej časti, dostane právo štartovať v budúcoročnej hokejovej Lige Majstrov (CHL). SZĽH a Ligové rady budú o osude ostatných súťaží prebiehajúcich pod hlavičkou SZĽH rokovať po ukončení dvojtýždňového prerušenia súťaží.

Hráčska asociácia SIHPA ešte pred zasadnutím apelovala prostredníctvom listu na vedenie SZĽH a spoločnosť Pro-Hokej, aby nepristúpili k úplnému zrušeniu súťaží.

„Takýto krok by bol zásadným zásahom do práv hráčov, nakoľko by hrozilo, že hráči nedostanú odmeny tak, ako sa s klubmi dohodli v hráčskych zmluvách,“ uviedla SIHPA v stanovisku zaslanom TASR.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.