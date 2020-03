Pár minút pred koncom Zvolen ešte vyhrával, napokon sa tešil Slovan

Zápas dospel do predĺženia, ktoré v 75. sekunde ukončil hosťujúci Pance.

6. mar 2020 o 20:57 TASR

HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 14. Tibenský (M. Halama, Žilka), 17. Zuzin (Corrin) – 2. St. Pierre (Basaraba), 54. Šedivý (R. Bondra), 62. Pance (R. Bondra) Rozhodovali: T. Orolin, Műllner – Stanzel, J. Konc ml., vylúčení: 2:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 2320 divákov.

Zvolen: T. Tomek – Stephenson, Betker, Corrin, Drgoň, Petran, Švarný, Kubát, Kurali, S. Tomko – Parks, Trotterr, Zuzin – Thompson, B. Mráz, Kelemen – Tibenský, M. Halama, Žilka - Kolenič, Tibenský, Marcinek

Slovan: Habal – Sersen, Bačík, Štajnoch, Meszároš, Carson, Šedivý, Demo, Kučný – Pance, Kytnár, R. Žitný – Basaraba, St. Pierre, R. Bondra – D. Jendek, Urbánek, Matoušek – Š. Petráš, Kukumberg, M. Sloboda

Vo Zvolene videli diváci od úvodu vyrovnaný, rušný hokej. Už v druhej minúte sa udiali dva brejky - najprv na domácej strane, neuspel Mikúš, a vzápätí na opačnej strane už s úspešnou koncovkou z pravej strany v podaní St. Pierra – 0:1. Skóre v prospech Slovana mohol navýšiť v desiatej minúte Sloboda, pri ľavej žŕdke bol úplne voľný, no ani na dvakrát nepokoril Tomeka. Hrozil potom aj Zvolen, Zuzin sa nepresadil pred odkrytou bránkou, znemožnil mu to najmä bratislavský obranca Štajnoch. Pekný bol aj prienik Halamu, no dva dobré zásahy predviedol brankár Habal. Ten napokon kapituloval v štrnástej minúte, keď ho prestrelil takmer od modrej čiary razantným švihom Tibenský. V sedemnástej minúte sa ujal ďalší švih, tentoraz z vrchnej časti pravého kruhu ho predviedol Peter Zuzin v presilovke a otočil tak stav z 0:1 na 2:1. Slovan do prestávky mohol odpovedať Š. Petrášom, no ten v tutovke nemal presnú mušku.

Na začiatku druhej tretiny Zvolen nevyužil presilovku. V nej mal dobrú možnosť Mikúš z ľavej strany, Habal bol proti. Na 3:1 mohol zvýšiť aj voľný Žilka z medzikružia, ale nemal presnú mušku. V 28. minúte skúšal vyrovnať z ľavej strany šikovnou strelou Jendek, brankár Tomek mu to nedovolil. Domáci v polovici stretnutia nevyužili v poradí tretiu presilovku a podobnú možnosť dostali o pár minút po prvýkrát aj "belasí", no s rovnakým výsledkom. Nepresadili sa totiž zblízka Matoušek s Urbánkom. V oslabení potom unikol po pravej strane Zuzin, ale ani on nedokázal meniť skóre, takže v strednom dejstve diváci gól nevideli.

V tretej tretine Bratislavčania dostali puk do bránky, rozhodca najprv gól uznal, ale platiť nemohol, pretože Kytnár skóroval v páde rukou, čo potvrdil videorozhodca. Hostia však boli aktívnejší, často strieľali, ale Tomek podržal svoj tím najmä pri koncovkách Štajnocha či Kytnára v početnej výhode. Na opačnej strane Trotter mieril do žŕdky a Zuzin sám pred Habalom minul skákajúci puk na ľade. Zvolen hral potom presilovku, ale veľmi zle. Doplatil na to, keď nevhodne striedal, Šedivý mal veľa priestoru na ľade a zoči – voči brankárovi HKM uspel – 2:2. Duel teda dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o dvoch bodoch pre Slovan Pance. Presadil sa zblízka bez prípravy po prihrávke Bondru.