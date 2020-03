Do parlamentu smeruje ako náhradník aj mafiánsky ochrankár

Suja pôvodne kandidoval z 15. miesta na kandidátke.

4. mar 2020 o 20:40 Peter Kováč

BRATISLAVA. Namiesto kotlebovskej kandidátky Danice Mikovčákovej, ktorá v utorok ponúkla svoj poslanecký mandát, sa do parlamentu zrejme dostane nemenej kontroverzná tvár - podnikateľ Miroslav Suja.

Ide o známeho detvianskeho podnikateľa, ktorý v minulosti pracoval pre banskobystrického mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka. Vo voľbách kandidoval z pätnásteho miesta a skončil tesne za čiarou.

Mikovčákovej odstúpenie pritom malo byť gestom na očistenie 17-členného poslaneckého klubu ĽSNS.

Cez víkend totiž bloger Radovan Bránik zverejnil jej pornografické fotky a inzeráty aj s manželom Jánom Mikovčákom. Okrem erotických fotografií zverejnili aj to, že sú bisexuálny pár a hľadajú k sebe niekoho ďalšieho.

Manželia v utorok zaslali do médií správu o tom, že zverejnenie týchto trinásť rokov starých inzerátov považujú za diskreditačnú kampaň, no zároveň avizovali vyvodenie dôsledkov voči sebe.

Súvisiaci článok Vo voľbách kandidujú aj ľudia, ktorí majú problémy so zákonom Čítajte

"Preto som ponúkla svoj mandát poslankyne Národnej rady pánu predsedovi Marianovi Kotlebovi na ďalšie rozhodnutie," napísala Mikovčáková vo vyhlásení. Jej manžel sa zas vzdal funkcie krajského predsedu, ako aj členstva v ĽSNS.

Či Kotleba prijal odstúpenie Mikovčákovej, strana zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Hovorca kotlebovcov Ondrej Ďurica na túto otázku SME v stredu neodpovedal.

Ak však Kotleba Mikovčákovej vyhovie, ako nástupca by za ňu mal nastúpiť práve Suja. Práve on pritom patril k najviac kritizovaným kandidátom ĽSNS, keďže ide o bývalého ochrankára Černáka, na čo médiá upozorňovali už v minulosti. Priznal to aj sám.

"Bol som vycvičený v 5. pluku špeciálneho určenia, mal som teda špeciálny výcvik, tak som začal trénovať chalanov v súkromnej bezpečnostnej službe u Černáka. To znamená veci, ktoré sa týkali streľby alebo sebaobrany, jednoducho veci, ktoré bolo treba,“ vysvetlil na jeseň 2017 pre Plus 7 dní.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem

Spája sa však aj s ďalšími kauzami. V minulosti bol totiž stíhaný za vydieranie a taktiež bol odsúdený za ťažké ublíženie na zdraví pri dopravnej nehode. V auguste v roku 2017 spôsobil autonehodu v Hnúšti, keď na križovatke nezastavil na stopke a nedal prednosť inému autu, v dôsledku čoho utrpel 32-ročný muž ťažké poranenia. Súd preto Suju potrestal podmienkou na štyri a pol roka.

Suja bol ešte v časoch, keď Kotleba šéfoval banskobystrickej župe, považovaný za jeho pravú ruku. Keď vo voľbách do VÚC v roku 2017 neobhájil svoj poslanecký mandát v župnom zastupiteľstve, tak sa dva týždne pred zánikom svojho mandátu vzdal jeho výkonu.

Kotleba vzápätí Suju vymenoval za generálneho riaditeľa Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Už predtým tam pôsobil ako podpredseda predstavenstva.

Dôležité informácie o voľbách 2020