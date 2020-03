Päť najvýraznejších trénerov HKM Zvolen za posledných 23 rokov

V ďalšej časti našej rubriky sme sa zamerali na trénerov HKM Zvolen.

4. mar 2020 o 12:49 Stanislav Černák

Bokroš, Mikula, Podkonický.(Zdroj: koláž MY (zdroj fotiek: TASR))

ZVOLEN. V seriáli Vybrali sme za vás pokračujeme v hokejovej téme. Medzi nesmierne dôležité posty, ktoré v HKM Zvolen zastávali viacerí odborníci, patrí nepochybne post trénera. Je to však aj dosť nevďačná úloha.

Keď sa mužstvu nedarí, väčšinou si to ako prvý „zlízne“ tréner a ostane bez práce.

Stále sa zameriavame na novodobú éru HKM Zvolen, to znamená na éru od vstupu do najvyššej slovenskej súťaže v sezóne 1997/1998. Vybrali sme 5 najvýraznejších trénerov, ktorí viedli HKM Zvolen za čo najlepšími výsledkami.

Ernest Bokroš

Ernest Bokroš (zdroj: TASR)

Naše putovanie za najvýraznejšími trénermi musíme začať u Ernesta Bokroša, ktorý priviedol HKM Zvolen v sezóne 2000/2001 k historicky prvému titulu majstrov Slovenska.

Úplne prvú skúsenosť na lavičke Zvolena zažil Ernest Bokroš ešte v sezóne 1996/1997, keď nahradil Petra Mikulu. Tím vtedy pôsobil v druhej lige.

V tom čase mal Bokroš 37 rokov a patril k nastupujúcej ére nových kormidelníkov. Po nástupe k tímu sa podarilo Bokrošovi so Zvolenom postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej HKM pôsobí doteraz.

Jeho kroky potom smerovali do bratislavského Slovana. Avšak v sezóne 1999/2000 sa vrátil opäť do HKM Zvolen. V prebiehajúcej sezóne nahradil Jána Jaška. Bokroš ostal trénovať pod Pustým hradom do sezóny 2002/2003, teda štyri ročníky. Najväčším úspechom je už spomínaný premiérový zvolenský titul.

Jeho kroky sa potom pobrali do Česka, kde 5 sezón trénoval hokejistov Zlína, s ktorými sa tiež tešil z majstrovského titulu. V Čechách trénoval ešte aj Vítkovice a České Budějovice. Ernest Bokroš sa do Zvolena vrátil ešte raz. V sezóne 2009/2010 nahradil Miloša Holaňa.

Bokroš vydržal vo Zvolene do ďalšieho ročníka 2010/2011, v ktorom ho počas prebiehajúcej sezóny nahra-dil Jozef Škrak. Potom sa Ernestove kroky pobrali k mládežníckemu hokeju, dlhé roky pôsobil najmä ako reprezentačný tréner slovenskej dvadsiatky. O jeho neslávnom konci na lavičke sa popísalo toho už dosť.

Netreba však zabúdať ani na Bokrošove úspechy pri reprezentácii. Ako asistent trénera Jána Filca bol spoločne s Vladimírom Šťastným pri prvých dvoch veľkých úspechoch na medzinárodnej scéne.

Získal striebro z MS 2000 a zlato z MS 2002. Taktiež bol asistentom Jána Filca na ZOH 2002 v Salt Lake City, kde sa Slováci neprebojovali do hlavného turnaja a skončili na trinástom mieste.

Peter Mikula

Peter Mikula (zdroj: TASR)

V tomto výbere nemôže chýbať zvolenský rodák Peter Mikula, ktorý bol pri oboch doterajších tituloch HKM Zvolen. Pri prvom ako asistent Ernesta Bokroša, pri druhom ako hlavný kouč.

Mikulova kariéra je spätá najmä s materským klubom. Dlho pôsobil pri mládežníckych tímoch HKM Zvolen, my sa zameriame na jeho aktívnu kariéru pri mužoch.

Ako asistent trénera pôsobil tento charizmatický kouč prvýkrát už v sezóne 1995/1996. Zaujímavá bola nasledujúca sezóna 1996/1997, ktorú začal ako asistent, neskôr sa stal hlavným trénerom, potom ho však nahradil Ernest Bokroš, ktorý dokráčal s tímom do extraligy.

Mikula potom pôsobil ako asistent trénera až do sezóny 2002/2003, počas ktorej odišiel do Žiliny, kde v pozícii hlavného kouča nahradil Vincenta Lukáča. Ako hlavný tréner Zvolena pôsobil v sezóne 2005/2006, kde to Zvolenčanom stačilo len na celkovú piatu priečku.

Mikula sa vrátil na niekoľko rokov k mládežníckym tímom Zvolena. Klub ho vytiahol ako tromf v sezóne 2011/2012, kedyvystriedal Jozefa Škraka.

Mikula káder zocelil a jeho práca priniesla svoje ovocie v ročníku 2012/2013, kedy sa HKM Zvolen radoval z druhého majstrovského titulu. V jeho tíme pôsobilo viacero odchovancov, ktorých stmeľovali mená ako Ladislav Čierny či Andrej Podkonický.

Kapitánom urobil Lukáša Juríka a spoločne celý tím pod jeho vedením dokráčal k titulu.

Na obrovskú nevôľu a vlnu kritiky ho vedenia Zvolena odvolalo po majstrovskej sezóne. Vskutku nepochopiteľný akt vtedajšieho vedenia klubu. Mnohí fanúšikovia to nevedia klubu odpustiť dodnes.

Jeho kroky tak smerovali prvýkrát do zahraničia, kde v sezóne 2013/2014 viedol poľský tím Unia Osvienčim. Sezónu 2014/2015 strávil v Žiline, odkiaľ sa posadil na reprezentačnú stoličku, viedol osemnásťročných hokejistov.

Vo Zvolene sa predsa len ukázal ešte počas jednej sezóny, v ročníku 2017/2018 obsadil s tímom po základnej časti druhé miesto, ale v semifinále vypadli Zvolenčania s Trenčínom 4:2 na zápasy.

Mikula si dal potom pauzu aj pre zdravotné problémy. V súčasnosti tento 65-ročný tréner koučuje konkurenčný Poprad.

Ján Jaško

Ján Jaško (zdroj: TASR)

V súčasnosti 60-ročný Ján Jaško patril u fanúšikov k obľúbeným trénerom. Ktovie, ako to bolo medzi hráčmi, pretože bol povestný ťažkou letnou prípravou, v obľube mal najmä vynášanie ťažkých nákladov na vysokohorské chaty.

Prvá skúsenosť v pozícii hlavného trénera prišla pre nitrianskeho rodáka práve pod Pustým hradom. Sezóna 1998/1999 bola jeho prvou v tejto pozícii. Naskočil do rozbehnuté vlaku po trénerovi Janovi Novotnom.