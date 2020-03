Bystričania zdolali Zvolen tesným rozdielom, rozhodli dva zlepené góly

Piate pohronské derby v sezóne vyhrali bystrickí hokejisti.

3. mar 2020 o 20:45 TASR

HKM Zvolen - HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Góly: 40. Thompson (Trotter, Zuzin) – 31. Stupka (Bubela, Mlynarovič), 32. Mlynarovič (Stupka). Rozhodovali: Fridrich (ČR), Goga – Synek (obaja SR), Jedlička (ČR), vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3112 divákov

HKM Zvolen: T. Tomek – Stephenson, Betker, Corrin, Drgoň, Petran, Švarný, Kubát – Thompson, B. Mráz, Kelemen – M. Halama, Trotterr, Parks – Mikúš, S. Petráš, Zuzin - Kolenič, Tibenský, Marcinek

HC'05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany – V. Mihálik, Southorn, J. Brejčák, Ďatelinka, Maier, Owens, Nemčík – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Stupka, Mlynarovič, Kriška – L. Lunter, Bubela, Bartánus – Sarvaš, Gabor, Kabáč

Zvolen mal výborný vstup do zápasu. Vytvoril si tlak i šance. Beskorowany zasahoval najprv po strele Thompsona pri ľavej žrdi, následne mal Betker odkrytú bránku, ale gólman Bystrice sa stihol vrhnúť a puk vyraziť, vzápätí ho v tutovke neprehodil Mráz. V piatej minúte Corrin z kruhu mieril do žŕdky. O pár sekúnd na to sa Tibenský nepresadil zblízka z dorážky. Hostia vyslali prvú nebezpečnejšiu strelu až v dvanástej minúte, z medzikružia zakončoval mladý Sarvaš, ale Tomek bez väčších problémov zakročil. Hra sa potom vyrovnala a megašancu mal na bystrickej hokejke po zle odrazenom puku od mantinelu Mlynarovič. Netrafil však z troch metrov úplne prázdnu bránku. Na opačnej strane sa pekne predral dopredu Trotter, ale sám pred Beskorowanym neuspel.

Na začiatku druhej tretiny mohol otvoriť skóre zvolenský legionár Thompson, zblízka sa mu to neporadilo. Banskobystričania hrali potom dve presilovky v rade, už v tej prvej si vytvorili tlak. Bartánus z kruhu takmer prestrelil Tomeka, ktorý potom dobre zasahoval pri dobrých možnostiach Hickmotta a Hohmanna. Kapituloval napokon v 31. minúte. Bubela rýchlo vnikol do útočného pásma, na milimeter presne prihral k vzdialenejšej žrdi Stupkovi a ten sa nemýlil – 0:1. O minútu na to bolo 0:2. Tentoraz peknú individuálnu akciu predviedol Mlynarovič, dostal sa do medzikružia a hoci bol medzi tromi zvolenskými hokejistami v zovretí, parádne zakončil švihom a puk poslal do ľavého horného rohu. Domáci sa snažili znížiť, vytvorili si šance, v brejkoch Mráz a Thompson, druhý menovaný zakončoval aj z medzikružia, ale Beskorowany bol proti. Na opačnej strane sa Bubela predral šikovne dopredu, ale pred Tomekom pohorel. Stav sa napokon menil tri sekundy pred prestávkou. Zvolen hral prvú presilovku a po prihrávke Trottera sa presadil v predbránkovom priestore Thompson – 1:2.

V tretej tretine si vytvorili 'bryndziari' prevahu, prezentovali sa niekoľkými pološancami. V 47. minúte nebezpečne vystrelil Petran od modrej čiary a gólman HC '05 si skoro sám zrazil puk do vlastnej bránky. Zblízka sa neskôr nepresadil Zuzin a domáci nevyužili ani presilovku. V 55. minúte sa v oslabení rútil Zuzin sám na bránku, no Beskorowanyho nepokoril. Ten bol v závere v plnej permanencii, čelil tam niekoľkým nebezpečným situáciám, no podržal svoj tím, takže Banská Bystrica mohla zaknihovať šiestu výhru v rade.