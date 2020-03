Zvolen sa v Trenčíne na súpera vždy doťahoval, na body to nestačilo

Zvolenčania zanamenali tretiu prehru v nadstavbovej časti.

1. mar 2020 o 20:15 TASR

HK Dukla Trenčín – HKM Zvolen 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Góly: 1. Stacha (Sojčík, Valach), 24. Špirko (Sádecký, McCormack), 25. Bartovič (Špirko, Hlinka), 51. Bartovič (Ferenyi, Hlinka) - 3. Corrin (Marcinek, Tibenský), 45. Trotter (Parks, Zuzin), 58. Corrin (Trotter). Rozhodovali: Goga, Juhász – Frimmel, Soltész, vylúčení: 7:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2980 divákov

Trenčín: Tomek – Stacha, McCormack, Brodeur, Štach, Sládok, Bokroš – Sojčík, Mikyska, Valach – Hecl, Paukovček, Sádecký – Hlinka, Špirko, Bartovič – Ferényi, Švec, Krajč – Ryan Petrovický

Zvolen: Petrík – Corrin, Betker, Švarný, Stephenson, Meliško, Petran, Drgoň, Kubát – J.Mikúš, Trotter, Thompson – Kelemen, Zuzin, Parks – Petráš, Mráz, Žilka – Kolenič, Tibenský, Marcinek

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Výhra za dva body, Detvu spasil najmä hetrik Ščurka Čítajte

Dukla mala ideálny vstup do zápasu. Už v úvodnom striedaní zostali pred Petríkom osamotení Valach so Sojčíkom. Druhý menovaný nedokázal zblízka pretlačiť puk za Petríkov chrbát, no stihol prihrať na os klziska Stachovi, ktorý už nemal problém puk dostať do opustenej bránky. Hostia sa však nevzdávali. V 3. minúte zostal pri žŕdke opustený Corrin a puk pretlačil za bránkovú čiaru. Hra sa následne prelievala zo strany na stranu. V 8. minúte mohol hostí poslať do vedenia Trotter, ale v nájazde neprestrelil Tomekove chrániče. Zvolenčania následne prežili oslabenia a druhý gól mali na hokejke v 14. minúte. Po kombinačnej akcii však v predbránkovom území neuspel Tibenský.

Na začiatku druhej časti hry sa Dukla znova dostala do vedenia. Puk v strede klziska prebral Špirko, prekľučkoval sa až pred Petríka a puk od konštrukcie poslal za bránkovú čiaru, čo ešte musel potvrdiť videorozhodca. Už o minútu sa trenčianske tribúny radovali znova. Špirko oklamal brániaceho hráča, popred bránkovisko prihral Bartovičovi. Ten strelou z prvej nedal brankárovi žiadnu šancu. Striedačka bryndziarov na situáciu zareagovala oddychovým časom. Dva rýchle góly hre prospeli. Hostia už nemali na čo čakať a museli hru otvoriť.

Úvod záverečnej tretiny lepšie vyšiel bryndziarom. V 45. minúte dokázali domáci celok zavrieť v obrannom pásme. Gólman Tomek trikrát zasiahol, no pri zakončení Trottera zblízka už bol bezmocný. Následne sa hostia neustále snažili vyrovnať, čo sa im však nepodarilo. Naopak, desať minút pred koncom zápasu stratil Petrík hokejku. Tá mu chýbala pri strele gólovom zakončení Bartoviča – 4:2. Trenčania v záverečnej desaťminútovke prežili dve oslabenia. Necelé tri minúty pred koncom šiel na trestnú lavicu aj McCormack a tréner Podkonický odvolal z bránky Petríka. Výhodu o dvoch hráčov Zvolen bleskovo využil na kontaktný gól Corrina. Záverečné sekundy už gól nepriniesli a Trenčín zaknihoval tretiu výhru v rade.

Hlasy trénerov

Ján Pardavý, tréner Trenčína: „Zápas mal veľmi dobré parametre. Hrali sme proti silnému súperovi. Po góle sme po zbytočnej chybe inkasovali. V prvej tretine sme urobili pár chýb. V druhej tretine sme zlepšili pohyb. Zachytávali sme puky a vytvárali si tlak. Strelili sme góly. Zvolen naskočil do tretej tretiny veľmi dobre. Vytváral si tlak. V závere prišli zbytočné fauly, urobili sme zo zápasu drámu. Napokon sme stretnutie proti veľmi kvalitnému súperovi doviedli do úspešného konca.“

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Deväť kľúčových hráčov, ktorí vybojovali prvý titul pre HKM Zvolen Čítajte

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Na začiatku sme inkasovali, ale hneď aj vyrovnali. V prvej tretine sme šli trikrát sami na bránu a mohli viesť. V druhej tretine sme si nevytvorili tlak. Inkasovali sme dva gólu. Za stavu 1:3 sme akoby ani nechceli strieľať na bránu. V tretej tretine sme začali hrať dobre. Vytvorili sme si aj tlak, ale inkasovali po vlastnej chybe. V závere sa nám nepodarilo vyrovnať.“