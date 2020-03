Výhra za dva body, Detvu spasil najmä hetrik Ščurka

Podpolianski hokejisti privítali Nové Zámky.

1. mar 2020 o 19:50 TASR

HC 07 WPC Koliba Detva - HC Mikron Nové Zámky 5:4 pp (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0)

Góly: 22. V. Fekiač (Ľupták, Ľalík), 36. Ščurko (F. Fekiač, Podešva), 51. Ščurko (Král), 59. Gašpar (Ľupták, Klíma), 65. Ščurko (V. Fekiač) - 11. Obdržálek (Bajtek, Rogoň), 27. Števuliak (Andrisík, Holovič), 30. Drtina (Jurík, Fereta), 57. Bajtek (Hatala, Ondrušek). Rozhodovali: Baluška, Purgat – Šoltés, Štancel, vylúčení: 5:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 165 divákov.

HC 07 WPC Koliba Detva: Zalivin - Golian, F. Fekiač, Andersons, Lalík, Jendroľ, Gachulinec - Král, Podešva, Ščurko - Čacho, Klíma, Gašpar - Ľupták, V. Fekiač, Mons - Čenka, Turan

HC Mikron Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Magovac, Drtina, Fereta, Labrecque, Hain, Pavúk – Obdržálek, Bajtek, Rogoň – Števuliak, Holovič, Andrisík – Mikula, Fábry, Jurík – Ondrušek

Hráči spod Poľany v predchádzajúcom stretnutí prišli aj o teoretickú šancu postúpiť do play off, no napriek tomu potešili 165 divákov a zvíťazili v zápase, v ktorého polovici prehrávali o dva góly. Detve vyšli hlavne úvody tretín. Minútu a 41 sekúnd po začiatku druhej dvadsaťminútovky vyrovnal na 1:1 Viktor Fekiač a 53 sekúnd po začiatku tretej tretiny skóroval na 3:3 Ladislav Ščurko.

Detvu nezlomil ani gól na 3:4 Novozámčana Filipa Bajteka štyri minúty pred koncom. Predĺženie zariadil 61 sekúnd pred treťou sirénou Rastislav Gašpar. Hrdinom sa napokon stal Ščurko, ktorý strelil v predĺžení víťazný gól 42 sekúnd pred klaksónom. V zápase tak strelil hetrik.