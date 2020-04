Afrika ju prekvapuje každý deň

Lekárka zo Zvolena lieči tamojšie deti. Teraz sa vrátila pomáhať na Slovensko.

17. apr 2020 o 20:47 Kristína Mindáková

ZVOLEN. Mladá lekárka Monika Paločková zo Zvolena pôsobila ešte donedávna v africkom štáte Keňa, kde pomáhala chorým.

Po návrate na Slovensko sa pre situáciu so šíriacim sa novým koronavírusom rozhodla opäť pracovať na Klinike infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského aj v Univerzitnej nemocnici na bratislavských Kramároch.





„Domov som priletela v polovici marca. Situácia v Keni nebola taká napätá ako v Európe, preto som sa rozhodla pomôcť kolegom u nás, aspoň kým prekonáme tú najhoršiu etapu. Momentálne som na klinike necelý mesiac a väčšinu dňa testujem symptomatických pacientov na prítomnosť vírusu Covid-19,“ približuje Paločková s tým, že zatiaľ tu plánuje zostať do polovice júna.

Potom pravdepodobne opäť vycestuje liečiť chorých do rozvojových krajín. Ak však v tom čase bude situácia na niektorom mieste planéty stále vyžadovať pomoc externých lekárov, poletí tam.

Príklad pre iné štáty

Aj napriek súčasným problémom sa však snaží nazerať na celú situáciu pozitívne.

„Som pyšná na naše čísla na Slovensku. Nie je to zázrak. Je to tvrdá práca politikov, zdravotníkov, požiarnikov, vojakov, policajtov, krízových manažérov aj ostatných zainteresovaných. Tiež obrovská zodpovednosť, ohľaduplnosť a bdelosť Slovákov,“ hovorí Paločková.

„Chcela by som každého jedného Slováka poprosiť, aby sme vydržali ešte aspoň dva mesiace. Vedieme si úžasne. Dobojujme to do zdarného konca a zapíšme tak konečne Slovensko ako príklad pre všetky európske štáty.“

Už ako dieťa chcela zachraňovať iné deti

Už ako malé dieťa túžila pomáhať iným. Je absolventkou Lekárskej fakulty v Plzni Karlovej Univerzity. Niekoľko rokov sa venovala modelingu, no neskôr si však uvedomila, že má diametrálne odlišné priority.