Zbytočné fauly, slabý forčeking. Zvolen inkasoval opäť 5 gólov

Košičania uspeli v nadstavbovej časti pod Pustým hradom.

26. feb 2020 o 10:15 TASR

HKM Zvolen – HC Košice 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Góly: 9. Mikúš (Kolenič, Trotter), 40. Zuzin (Trotter, Kelemen) – 14. Faith (Suja, Jokeľ), 20. Skokan (B. Rapáč, Michal Chovan), 38. D. Růžička (B. Rapáč, J. Sukeľ), 56. Bortňák (Jokeľ), 56. J. Sukeľ. Rozhodovali: M. Korba, Goga – Bogdaň, Frimmel, vylúčení: 9:9, navyše: Stephenson (Zvolen) 10 minút za provokovanie súpera, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1817 divákov

Zvolen: T. Tomek – Stephenson, Corrin, Švarný, Drgoň, Petran, Kurali – Thompson, B. Mráz, Kelemen – Zuzin, McPherson, Parks – Mikúš, Trotter, M. Halama – Kolenič, Tibenský, Marcinek – S. Petráš

Košice: Košarišťan – Pavlin, Repe, Čížek, Zeleňák, D. Růžička, Koch – B. Rapáč, Skokan, Michal Chovan - Parshin, Klhůfek, J. Sukeľ – Faith, Suja, Jokeľ – J. Milý, Bortňák

Košice prišli do Zvolena v oklieštenej zostave iba s jedenástimi útočníkmi a šiestimi obrancami. Úvod zápasu bol rozpačitý, chýbali šance, viac sa snažili domáci a išli napokon do vedenia. V deviatej minúte po chybe gólmana Košarišťana vystrelil Kolenič a vyrazený puk upratal zblízka do odkrytej bránky Mikúš. Hostia vyrovnali z prvej vážnejšej príležitosti, prihrávka Suju z ľavej strany prešla aj so šťastím na voľného Faitha a ten sa v štrnástej minúte v pokľaku zoči – voči Tomekovi presadil. Do prvej prestávky mali ešte dobré možnosti domáci Mráz a Mikúš, no Košarišťan podržal svoj tím a oplatilo sa, pretože Košice hrali presilovku štyroch proti trom a dvanásť sekúnd pred koncom prvej tretiny po strele Rapáča účinne tečoval puk Skokan – 1:2.

V strednom dejstve sa hral rýchly, dynamický hokej. Sprvu však šance chýbali, mali ich iba hosťujúci Pavlin, mieril vedľa a na opačnej strane Parsk, ten neuspel zblízka. Východniari nevyužili presilovku piatich proti trom v trvaní 92 sekúnd, v nej mali tutovky Chovan a Klhůfek. Domácich zvládnuté oslabenie nakoplo a vytvorili si rad šancí. Pred Košarišťanom po peknom slalome stroskotal najprv Corrin a po ňom sa nepresadili ani M. Halama, Trotter a Parks. Prišiel trest. Košičania podnikli rýchly protiútok a zvýšili Růžičkom. Tento obranca tvrdo vystrelil z kruhu, Tomek puk iba vyrazil a z následnej dorážky ho spomínaný hokejista poslal už pod hornú žŕdku – 1:3. Zvolen sa však nepoddal a 38 sekúnd pred druhou prestávkou znížil v presilovke. Presne mieril z kruhu k bližšej žrdi Zuzin – 2:3.

Na začiatku tretej tretiny domáci nevyužili presilovku. V nej sa predral z pravej strany pred bránku Parks, ale mieril do žŕdky. Šancu mali na opačnej strane i hostia, v oslabení sa rútil na Tomeka Skokan, ale ani on nebol úspešný. V ďalšej časti hry sa hráči spod Pustého hradu snažili vyrovnať. Dobrú možnosť mali paradoxne v oslabení, keď Košarišťan vykorčuľoval k mantinelu až za kruh, puk nezachytil, zmocnil sa ho Zuzin, ktorý z uhla netrafil prázdnu bránku súpera. Následne hral Zvolen presilovku a počas nej mali šance Mikúš a Tibenský. Neskórovali a nepodarilo sa to ani Sujovi. Ten vykorčuľoval z trestnej lavice, dostal sa do sólového nájazdu, no Tomek čaroval lapačkou. Bezmocný však bol v 56. minúte. Po akcii Bortňáka dvakrát zasiahol, no napokon nešťastne za neho poslal puk vlastný spoluhráč Drgoň – 2:4. Uplynulo iba 50 sekúnd a bolo 2:5. Do úniku sa dostal Sukeľ a strelou po ľade prekonal gólmana HKM. V závere ešte nastrelili Východniar dve žŕdky z hokejok Čížeka a Rapáča, "bryndziari" nevyužili presilovku, takže stav sa už nemenil.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „My sme chceli vidieť lepší výkon než na Slovane v nedeľu. Viedli sme, no potom sme inkasovali po nedôraze pred našou bránkou. Následne sme vyrobili zbytočné fauly, ktoré nás trápia celú sezónu a dostávame po nich góly. V tretej tretine nám pomohla presilovka, ale prvé dve tretiny sme slabo forčekovali, strácali puky v strednom pásme, nevytvárali sme si tlak. Pomohol nám gól na 2:3, ale žiaľ nevyužili sme následne dve presilovky. Naopak ponúkli sme Košiciam brejky a potrestali nás z nich. My sa musíme vrátiť k hre, ktorá nás zdobila, a zlepšiť sa aj v súbojoch.“

Peter Draisaitl, tréner Košíc: „Musím pochváliť mojich hráčov. Dobre odpovedali na nevydarený zápas z nedele. Určite nájdeme nejaké veci, ktoré sme nemali robiť, no zvládli sme ofenzívnu silu Zvolena, ktorá je nebezpečná. Chceli sme predviesť hlavne dobrý hokej, aj keď vieme, aký neúprosný je výsledkový biznis. To sa nám myslím si celkom dobre podarilo. Výsledok je však pre nás lichotivý, pretože sme moli inkasovať v oslabeniach. Ctí nás však bojovnosť.“