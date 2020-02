Úvod nadstavby HKM nevyšiel, na Slovane s debaklom

Zvolenčania nestrelili ani gól, Slovanu podľahli piatykrát v sezóne.

23. feb 2020 o 19:50 TASR

Brankár Tomek lovil puk zo svojej siete až päťkrát, no tím aj tak podržal.(Zdroj: TASR)

Slovan Bratislava - HKM Zvolen 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Góly: 4. Kytnár (Bačík, Šedivý), 7. Abdul (Carson, Zigo), 17. Meszároš (Štajnoch, Abdul), 42. Zigo (Štajnoch, Meszároš), 49. Pance (St. Pierre). Rozhodcovia: Lokšík, Kókai - Synek, Soltész, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4058 divákov.

Slovan: Brust – Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Carson, Kučný – Puliš, Zigo, Abdul – Pance, St.Pierre, Bondra – Žitný, Kytnár, Viedenský – Sloboda, Urbánek, Matoušek

HKM Zvolen: Tomek - Stephenson, Betker, Tomko, Corrin, Drgoň, Švarný, Kurali, Meliško - Parks, McPherson, Halama - Mikúš, Zuzin, Petráš - Kelemen, Mráz, Thompson - Kolenič, Tibenský, Marcinek

Slovan sa dostal v úvode do tlaku vďaka faulu Corrina, ktorý išiel už v 1. minúte na trestnú lavicu. Domáci síce presilovku nevyužili, no ich nápor pokračoval a desať sekúnd po jej konci otvoril skóre Kytnár, keď tečoval strelu Bačíka - 1:0. Následne si zahrali v početnej výhode aj hostia, šance mali Parks a Mikúš, ale nepremenili ich a v 7. minúte udreli znova "belasí". Opäť sa presadili tečovanou strelou, tentokrát skóroval Abdul po strele Carsona. V 17. minúte pridal Meszároš tvrdou strelou tretí gól a v závere tretiny mohlo byť už 4:0, no Bondra ani Pance Tomeka neprekonali.

Brankár Zvolena si pripísal ďalší dôležitý zákrok v 24. minúte, keď zneškodnil strelu Ziga. Hostia mali ihneď dobrý protiútok, no Kelemen netrafil bránku. Slovan si potom zahrali dve presilovky, v 26. minúte bol v dobrej pozícii Urbánek, no Švárny mu znemožnil zakončenie. Druhá početná výhoda "belasých" sa skončila predčasne, keďže na trestnú išiel aj Zigo. Zvolen mohol znížiť v 31. minúte, no Brust výborne zasiahol pri strele McPhersona i dorážke Mikúša. V 35. minúte sa ocitol po prihrávke Bondru pred brankárom Pance, ale tesne minul.

Slovan si zahral v úvode tretieho dejstva ďalšiu presilovku a dokázal ju využiť už po 18 sekundách. Štajnochovu strelu od modrej tečoval za Tomekov chrbát Zigo. Ďalší gól mohol pridať v 43. minúte vo vlastnom oslabení Urbánek, ale v úniku trafil len do brankára. Zvolenčania dostali šancu skorigovať v 45. minúte, keď hrali vyše minútu 5 proti 3, vytvorili si tlak, no Brust si udržal čisté konto. V 49. minúte pridal Slovan piaty gól z hokejky Panceho a tak odštartoval nadstavbovú časť vysokým víťazstvom.

Andrej Podkonický, tréner HKM Zvolen: "My sme tento zápas nezvládli. Prvé striedanie sme mali celkom dobré, mali sme tam jednu šancu, ale potom sme spravili faul, čo dostalo Slovan na koňa. Od toho momentu sme boli slabší tím. Začínalo to od buly, ktoré sme väčšinou prehrávali, nepomáhali sme si, prehrávali sme osobné súboje, neblokovali sme strely. V tom bol rozdiel, že keď sme si vytvorili šance, Slovan blokoval strely, navyše mali v bránke výborného Brusta. Nie sme spokojní s výkonom a dúfajme, že v utorok to napravíme."