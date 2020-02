Šéf klubu odporučil, aby sa z turnaja odhlásili. Tréner ho neposlúchol a dobre urobil

Ďalší skvelý výsledok zaznamenali mladučkí futbalisti z Kováčovej.

23. feb 2020 o 10:33 Stanislav Černák

LUČENEC. V polovici februára sa v lučeneckej hale Aréna opäť darilo prípravkárom ŠK Prameň Kováčová U9.

Po skvelom predvianočnom úspechu na turnaji v Badíne, na ktorom zdolali mladé talenty kováčovského futbalu všetky veľké mestá z okolia ( MFK Zvolen, MFK Dukla B. Bystrica, FK Železiarne Podbrezová, MŠK Novohrad Lučenec a FK Slovan Levice ), začali kováčovský výber U9 pozývať aj na ďalšie turnaje vo väčších mestách.

Jedným z takých bol aj turnaj v Lučenci, kde si Kováčová zmerala sily s Lučencom, Levicami, R. Sobote, Detve, Futbalovou akadémiou Mareka Hamšíka a Interom Bratislava.

Mladučkí chlapci Prameňa urobili ďalší parádny výsledok, keď tento turnaj vyhrali s 5-bodovým náskokom, keď ani raz neprehrali.

„Pre veľkú maródku som trénerovi deň pred turnajom odporučil, aby sa z neho odhlásili. On ma neposlúchol a do Lučenca išiel so šiestimi hráčmi a jedným brankárom. Chlapci príkladne bojovali a zaznamenali ďalší neskutočný výsledok,“ potešil sa riaditeľ ŠK Prameň Kováčová Vladimír Volko.

S víťaznou trofejou. (zdroj: ŠK Prameň Kováčová)