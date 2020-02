Obec chce vybudovať komunitné centrum, nenašla však dodávateľa

Firmu, ktorá centrum postaví, hľadajú druhý raz.

24. feb 2020 o 19:57 SITA

OČOVÁ. Samospráva Očovej sa už druhýkrát pokúša nájsť dodávateľa pre výstavbu komunitného centra. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Ján Senko, prvú výzvu vyhlásili v minulom roku, pričom sa prihlásil len jeden uchádzač s vyššou cenou ako bola predpokladaná.

Z aktuálnych súťažných podkladov zverejnených obcou vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že predpokladaná hodnota na realizáciu zákazky je necelých 233 500 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 300-tisíc eur na projekt výstavby a vybavenia centra má obec schválený z eurofondovej výzvy ministerstva vnútra zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier.



Predmetom zákazky v Očovej je zbúranie starého objektu a výstavba novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Záujemcovia môžu ponuky posielať do 6. marca.



V obci majú podľa starostu početnú rómsku komunitu aj ďalšie sociálne slabšie rodiny. „Títo by v komunitnom centre mali získavať pracovné návyky, hygienické návyky a podobne. Budú tam dielne, priestor pre záujmovú, vzdelávaciu aj umeleckú činnosť,“ uviedol Senko s tým, že by radi týmto občanom pomohli, ale zatiaľ je to hudba budúcnosti v horizonte asi dvoch rokov.

Závisí to podľa neho hlavne od toho, ako dopadne verejné obstarávanie. „Ak sa nám nepodarí získať dodávateľa, ktorý splní kritériá, tak možno ani nebudeme pokračovať,“ uzavrel starosta.