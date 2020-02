Viac ako 4-tisíc divákov videlo v derby výhru Zvolena (+ FOTO)

Napínavé pohronské derby vyhrali Zvolenčania.

18. feb 2020 o 21:13 TASR

HKM Zvolen - HC '05 iClinic Banská Bystrica 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Góly: 16. Kelemen (McPherson, B. Mráz), 20. Žilka (McPherson, Trotter), 27. Thompson (Corrin, Trotter), 28. Thompson (McPherson, Trotter), 50. McPherson (M. Halama, Švarný) - 5. Šoltés (Ďatelinka), 12. Lamper (Bartánus, Bubela), 45. Hickmott (Hohmann, Southorn), 59. Šoltés (Bubela). Rozhodovali: D. Konc st., Tvrdoň – Kacej, Synek, vylúčení: 4:3 na 2 min., navyše: S. Petráš, Parks 10 minút za nešportové správanie sa – J. Brejčák 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 4:2, oslabenia: 0:0, 4011 divákov.

Zvolen: R. Petrík – Stephenson, Betker, Corrin, S. Tomko, Petran, Švarný, Kurali – Thompson, B. Mráz, Kelemen – Tibenský, S. Petráš, Marcinek – Žilka, McPherson, Zuzin – Parks, M. Halama, Trotter

Banská Bystrica: Beskorowany – V. Mihálik, Southorn, Ďatelinka, Cardwell, J. Brejčák, Nemčík, Owens – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Bubela, Šoltés – Bartánus, Mlynarovič, Kriška – Fafrák, Gabor, Hričina

Tréner Zvolena Don Nachbaur si z predzápasovej zostavy urobil 'trhací kalendár', niektorých obrancov zaradil do útoku a naopak útočníci sa ocitli v pozícii 'bekov'. Nič zo súpisky neplatilo v praxi a tento ťah mu ani nevyšiel. Hoci mali v úvode domáci tlak, hostia využili hneď prvú šancu stretnutia.

V piatej minúte po strele Ďatelinku od modrej tečoval puk pred Petríkom Šoltés a bolo 0:1. V dvanástej minúte využila Banská Bystrica presilovku. Lamper strieľal zblízka do žŕdky, no puk sa napokon dostal na malú chvíľu za čiaru po tom, ako si ho tam gólman HKM nešťastne zrazil, potvrdil to videorozhodca - 0:2.

Zvolenčanov naštartovala takisto presilová hra. Pred ňou ešte nevyužili veľké šance Parks a Halama, no po perfektnej prihrávke McPhersona od zadného mantinelu zakončoval pohotovo z medzikružia v šestnástej minúte Kelemen – 1:2. Vyrovnávajúci gól zariadil 42 sekúnd pred prestávkou Žilka. Bol voľný v medzikruží a strieľal bez prípravy po ďalšej vynikajúcej prihrávke McPhersona od zadného mantinelu.

Druhú tretinu ovplyvnil faul bystrického obrancu Brejčáka. Ten za napadnutie hlavy a krku Kelemena dostal päťminútový trest + do konca zápasu a počas tejto dlhej presilovky hokejisti spod Pustého hradu dvakrát skórovali.

Oba góly dal Thompson, keď najprv po strele Corrina zostal ležať puk za Beskorowanym a pred čiarou ho doťukol do bránky – 3:2, následne McPherson mieril vedľa prázdnej bránky, no napokon spomínaný Thompson sa ešte presadil v trme – vrme z asi dvoch metrov a zariadil tak dokonalý obrat z 0:2 na 4:2.

Tento hokejista mohol zaknihovať v strednom dejstve aj hetrik, v oslabení išiel sám na brankára HC '05, no nepokoril ho. Potom nevyužili príležitosti oba tímy, na strane hostí Mlynarovič, Bartánus a najmä Hickmott, na domácej Kelemen. Druhá tretina sa končila po hodine aj päťdesiatich minútach od oficiálneho začiatku stretnutia.

V úvode tretej dvadsaťminútovky hral majster presilovku a využil ju. Po prihrávke Hohmanna sa presadil spomedzi kruhov strelou po ľade voľný Hickmott – 4:3. Hra sa potom prelievala z jednej strany na druhú, ďalšiu možnosť na hetrik odmietol Thompson, nebezpečne zakončoval, Beskorowany bol proti.

V 50. minúte hral Zvolen ďalšiu presilovku a tiež ju využil. Z ľavého kruhu sa presadil najproduktívnejší hráč Tipsport ligy McPherson – 5:3. S pribúdajúcim záverom narastala snaha 'baranov' o zdramatizovanie duelu, avšak mohol im ju prekaziť Zuzin.

Ocitol sa zoči – voči gólmanovi Banskej Bystrice, ale neprekonal ho. Na konci tretej tretiny pristúpili hostia k odvolaniu brankára, hrali v šestici a znížili Šoltésom po vyhratom buly na 5:4, no vyrovnať sa im už nepodarilo.