Brankári HKM Zvolen, ktorí sa vryli do sŕdc fanúšikov – časť prvá

Sedem najvýraznejších gólmanov HKM Zvolen za posledných 23 rokov.

12. feb 2020 o 11:23 Stanislav Černák

Rovnianek, Križan, Laco.(Zdroj: koláž MY (zrdoj: TASR))

ZVOLEN. Hovorí sa o nich, že majú svoj svet a sú svojím spôsobom čudáci. Počas zápasu sú odkázaní sami na seba a svoje výkony. V mnohých prípadoch na nich stojí a padá úspech celého tímu.

Reč je, samozrejme, o maskovaných mužoch v bráne. Zamerali sme sa na najvýraznejších brankárov, ktorí pôsobili vo zvolenskom hokejovom klube od sezóny 1997/1998, odkedy Zvolen pravidelne hráva najvyššiu slovenskú súťaž.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Sedem športovcov spod Pustého hradu, ktorí preslávili Zvolen aj v zahraničí Čítajte

Náš brankársky rozbor rozdelíme na niekoľko častí. V prvej sa zameriame na prvých piatich najvýraznejších gólmanov, ktorých si obľúbili tribúny pod Pustým hradom (zoradené chronologicky podľa sezón, kedy pôsobili vo Zvolene).

Netradičné čísla na dresoch

Skôr ako sa k nim dostaneme, zaujal nás jeden veľmi zaujímavý fakt. Pre hokejistov je dôležité, aké číslo nosia na drese. V mnohých prípadoch číslovka na chrbte pre nich symbolizuje niečo osobné.

Medzi najtradičnejšie čísla, ktoré vo všeobecnosti nosia gólmani, patrí 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37. Klasická jednotka už ide mierne do úzadia. Zvolenskí muži v maskách mali väčšinou netradičné čísla. Miroslav Michalek nosil na drese číslo 23, Rastislav Rovnianek 3, Karol Križan 60, Ján Laco 41, Marek Šimko 36, Samuel Baroš 25, Peter Ševela 88, Tomáš Tomek 51...

Miroslav Michalek

Miroslav Michalek (zdroj: TASR)

Našu púť začneme brankárom Miroslavom Michalekom. Zvolenský rodák počas svojej kariéry odchytal najviac sezón práve v drese Zvolena. V prvej sezóne HKM Zvolen po návrate do najvyššej súťaže 1997/1998 odchytal Michalek za Zvolen 32 stretnutí. V tom čase mal 32 rokov.

Pôsobil aj v Slovane Bratislave. Za slovenskú reprezentáciu nastúpil v 12 zápasoch. Bol členom olympijského výberu na ZOH 1994 v Lillehammeri, kde však bol brankárskou trojkou. V Česku chytal za Olomouc a Jindřichův Hradec.

V roku 1999 ukončil aktívnu kariéru, po ktorej bol hráčsky agent. V rokoch 2009 až 2012 bol generálnym manažérom HKM Zvolen.

Rastislav Rovnianek

Medzi výrazných a aj úspešných gólmanov musíme zaradiť martinského rodáka Rastislava Rovnianeka. Známy búrlivák doviedol Zvolen k historicky prvému titulu majstrov Slovenska v sezóne 2000/2001. Do Zvolena prišiel zo Slovana Bratislava pred sezónou 1999/2000.

V prvej sezóne v drese Zvolena mal priemer 2,54 inkasovaného gólu na zápas a 90,9-percentnú úspešnosť zákrokov. V majstrovskej sezóne štatistiky ešte vyšperkoval. Priemer gólu na zápas stlačil na 2,14 a percentuálnu úspešnosť zákrokov vyšplhal na 91 percent.

Vzrastom malý gólman (meria len 175 cm), chytajúci v klasickej prilbe, nosil vo Zvolene na chrbte netradičné číslo pre brankára – 3. Takisto aj jeho štýl nebol veľmi tradičný.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rovnianek a Šimko: Dvaja gólmani, ktorí so Zvolenom dokráčali až na vrchol Čítajte

Rovnianek chodil veľmi často na ľad, čo mu veľa fanúšikov i odborníkov vyčítalo, ale práve aj vďaka tomuto dokázal neraz vyčarovať fantastický zákrok.

Martinský rodák bol známy aj ako búrlivák. Hráči súpera a ani fanúšikovia iných klubov ho nemali veľmi radi. Fanúšikov rád provokoval, nenápadne posúval bránu telom, keď pred ním „horel“ ľad, ale, samozrejme, tak taktne, že si to rozhodcovia nevšimli.

Karol Križan

Kariéra Karola Križana bola úspešná, aj keď, priznajme si bez okolkov, mohla byť ešte viac. Svoj talent dokazoval už ako 18-ročný v drese Liptovského Mikuláša v najvyššej slovenskej súťaži.

V lige debutoval už ako šestnásťročný. Do Zvolena prišiel v majstrovskej sezóne 2000/2001, ale to odchytal len dva zápasy, čiže ani nie je držiteľom titulu. Na ďalšiu sezónu sa vrátil späť na Liptov, ale práve Križan nahradil odchádzajúceho Rovnianeka a počas troch sezón bol neohrozenou brankárskou jednotkou HKM. Práve výkony vo zvolenskej bráne mu pootvorili dvere do sveta.

V bráne Zvolena podával veruže fantastické výkony a súperov privádzal neraz do šialenstva. Takisto patril k nižším gólmanom (178 cm), čo bol v tej dobe trend. Najlepšie štatistiky dosiahol v drese Zvolena v sezóne 2003/2004.

V 48 zápasoch základnej časti zaznamenal 93,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer inkasovaného gólu na zápas mal 2,00.

Absolútne najlepšie štatistiky a aj výkony podával v play-off výlukovej sezóne 2004/2005. V 16 dueloch zaznamenal 1,88 priemer gólu na zápas a úžasnú 93,9-per-centnú úspešnosť zákrokov.

Fanúšikom však ostala práve po tejto sezóne trpká príchuť. Zvolenčania prehrali v pamätnom finále so Slovanom Bratislava 3:4 na zápasy. Nevyšiel mu rozhodujúci siedmy duel na domácom ľade.

Križan celkovo počas pôsobenia vo Zvolene sa stal dvakrát vicemajstrom Slovenska (2003/04 a 2004/05) a raz získal bronz (2002/03). Jeho kroky potom smerovali do švédskej ligy do klubu MoDo, v ktorom žiaril. Odtiaľ počas štvrtej sezóny prestúpil do švajčiarskeho tímu Ambri Piotta.