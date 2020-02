Diváci budú môcť prvý raz kráčať dejom spolu s hercami

Vo zvolenskom divadle pripravujú prvú premiéru tzv. imerzného divadla.

13. feb 2020 o 11:05 TASR

ZVOLEN. Prvú premiéru tzv. imerzného divadla, keď počas predstavenia diváci sami rozhodujú, ktorou cestou sa za príbehom vydajú, uvedie v piatok 21. februára zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT). Témou inscenácie Tichá noc, tmavá noc je rok 1944 a začiatok Slovenského národného povstania (SNP) vo Zvolene a v Banskej Bystrici.

"Imerzné divadlo je divadelná forma, ktorá rúca hranicu medzi javiskom a hľadiskom. Umožňuje divákovi, aby sa slobodne pohyboval v akomsi alternatívnom vesmíre, aby si sám vytváral svoju cestu príbehom," povedal TASR režisér inscenácie Ivo Kristián Kubák.

Podľa autorky scenára Marie Novákovej diváci do deja vstupujú počas natáčania prvého slovenského farebného filmu Hanka sa vydáva v réžii Paľa Bielika. "Keď partizáni prerušia natáčanie, filmový štáb sa rozdelí a každý sa rozhodne nejakým spôsobom zapojiť do povstania. To je prvé miesto, kde diváci dostanú na výber, koho budú sprevádzať. Cesty postáv budú ešte v budúcnosti prepletené, takže divák sa s nimi môže počas putovania stretnúť neskôr na inom mieste," uviedla.

Inscenácia má všetky rysy kvalitnej drámy, napínavých zápletiek aj silných charakterov. Divákom okrem povstaleckého príbehu režiséra Paľa Bielika približuje príbehy frontového divadla Andreja Bagara, prokuristu banky, ktorého zastrelili samozvaní partizáni na sliačskom moste a príbeh žien SNP.

Zvolenské divadlo bude inscenáciu po verejných generálkach 19. a 20. februára a premiérach 21. a 22. februára uvádzať vždy v niekoľkodňových blokoch. Kapacita je obmedzená na 70 divákov.