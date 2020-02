Na slovíčko s trénerom Foltánom: Možnosti napredovania sú v ofenzívnejšom poňatí hry

Tréner futbalistov Zvolena o doterajšej zimnej príprave, ale nielen o nej.

11. feb 2020 o 12:02 (mim)

ZVOLEN. Zimná príprava treťoligového MFK Zvolen pokračuje v pokojnom tempe.

„Máme za sebou mesiac zimnej prípravy, ktorá prebiehala na umelej tráve na štadióne MFK. Trénovali sme od utorka do piatka bez prípravného zápasu, podľa čoho bola rozložená tréningová záťaž. Odteraz už budeme končiť týždenný cyklus prípravnými zápasmi, ktoré chceme odohrať s čerstvými hráčmi,“ okomentoval doterajší priebeh zimnej prípravy tréner Zvolena Miloš Foltán.

Zvolenčania začali prípravu s kompletným kádrom.

„Dnes už vieme, že v jarnej časti budeme musieť nahradiť Vavra, ktorý má namierené do Liptovského Hrádku, a Biľa, ktorý ide do Žarnovice. Ako vhodná alternatíva za nich sa ukazujú hráči Bolf a Vinay. Možné sú ešte príchody Bariaka a Matisa, no to je však potrebné doriešiť legislatívne,“ prezradil Foltán.

Kormidelníkovi MFK chýbajú štyria hráči. Vlado Slovák si na lyžiarskom výcviku poranil rameno, Neušel, Oboňa a Suja sú momentálne chorí.