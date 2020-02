Skúsená harcovníčka Tužinská je späť, po víťaznej premiére mala svalovicu všade

Po trojročnej pauze ju to opäť zlákalo na palubovky. Pomáha Brusnu.

7. feb 2020 o 10:23 Stanislav Černák

ZVOLEN/BRUSNO. Skúsená harcovníčka Jana Tužinská bez volejbalu dlho nevydržala. Stala sa posilou extraligového nováčika z Brusna, ktorého hlavným cieľom je udržať sa v najvyššej súťaži.

„Nie je to nič záväzné, je to len môj úlet. Pokiaľ mi bude slúžiť zdravie a bude sa mi dať, chcem Brusnu pomôcť. V tíme pôsobí aj Lucia Trnavská, ktorá ma prehovárala, aby som to ešte skúsila. Baby trénuje môj kamarát Lukáš Šmída, ktorý chcel ešte pred sezónou, aby som mu pomohla s tréningami ako asistentka. Počas základnej časti som však nestíhala,“ prezradila Jana Tužinská pre týždenník MY.

Cenná výhra s Prešovom

Po svojom príchode do tímu sa 38-ročná smečiarka stala najskúsenejšou hráčkou tímu a jej návrat na palubovky bol udalosťou zatiaľ posledného kola. Navyše sa Tužinská stala v aktuálnom ročníku najstaršou volejbalistkou, ktorá zasiahla do bojov.

„Brusno má šikovný tím, akurát mu treba vniesť trošku pokoja. Aj priamo na ihrisku. Niekedy treba poradiť a potom to ide,“ prezradila Tužinská.

Brusno bojuje v nadstavbovej skupine extraligy o 5. až 7. miesto. Naposledy zdolalo Prešov v päťsetovej dráme 3:2, ešte na neho čaká súboj v Trnave. Tužinská si odbila premiéru práve vo víťaznom zápase s Prešovom.

„Každé víťazstvo sa cení, takže paráda. Výhra sa však nerodila ľahko, pretože miestami sme si sami spôsobovali na ihrisku nepochopiteľný chaos,“ okomentovala Tužinská svoju premiéru a pokračovala:

„Päť setov som nečakala, svalovicu mám všade. S pribúdajúcimi setmi mi fyzické sily ubúdali, lenže ja zbožňujem koncovky a tajbrejky. Čím väčší adrenalín, tým ma to viac baví.