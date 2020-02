Neodháňaj nikdy lásku od seba

Božena Němcová sa narodila pred 200 rokmi 4. februára.

4. feb 2020 o 21:44 Jozef Sliacky

Pred 200 rokmi, 4. februára 1820, sa narodila Božena Němcová. Môžeme ju nazvať spisovateľkou česko-slovenskou. Pre jej úprimný vzťah k Slovensku a Slovákom a významnému podielu na zachovaní slovenských rozprávok. Napriek trpkému osudu a krátkemu životu zanechala po sebe dielo, ktoré nič nestratilo na hodnote ani po viac ako storočí.

Barbora Panklová, ako znelo dievčenské meno slávnej spisovateľky, bola nemanželskou dcérou Terézie Novotnej, slúžky v paláci vojvodkyne Kataríny Zaháňskej, a panského kočiša Johanna Pankla.

Ale je to naozaj tak? Niektorí historici tvrdia, že sa narodila o tri – štyri roky skôr, a to buď priamo vojvodkyni alebo jej sestry Dorothey, a slúžke tajne zverili dievčatko, aby neprišli o česť.

Argumentmi sú podoba na šľachtičné i rýchla vyspelosť. Sama asi poznala pravdu, ale príliš sa tým nezaoberala.

Mladucha v bledomodrých šatách

Detstvo prežívala na Zaháňskom panstve v Ratibořiciach pri Českej Skalici. Ako 17-ročná sa vydala za Josefa Němca, o 15 rokov staršieho finančného úradníka.

„Ženích je vysoký, štíhly, strohý tridsiatnik, nevesta mladá, smutná, no neskutočne krásna v bielom závoji a skvostných šatách z bledomodrého hodvábu. Ej, nebude to šťastné manželstvo, veru nebude, šepkajú si poverčivé ženy z okolia, aj Panna Mária nosila bledomodré šaty a čo všetko musela pretrpieť!“, dozvedáme sa o Barunkinej svadbe.

Ženy mali pravdu. Problémom nebol len vekový rozdiel, ale najmä časté sťahovanie, keďže Josef Němec si v revolúcii 1848/49 vyslúžil povesť nebezpečného rebela.

Vzťah neupevnili ani štyri deti, s ktorými zostala v Prahe, keď jej muža poslali slúžiť až do Uhorska. Rada chodila do intelektuálnej spoločnosti, bola krásna, obdivovaná, o ctiteľov nemala núdzu. Nečudo, že bola vďačnou témou pražských klebetníc. Pravda, vtedy už úspešnej spisovateľke chlapské dvorenie lichotilo.

„Neodháňaj nikdy lásku od seba, je jej tak málo na svete,“ napísala.

Ako najintímnejší priatelia sa spomínajú štyria muži. Posledným z nich bol študent Hanuš Jurenka, ktorý jej bol útechou po smrti milovaného a výtvarne nadaného 15-ročného syna Hynka, do ktorého vkladala veľké nádeje. Manželská kríza vyvrcholila v roku 1860, keď opustila rodinu.

„Všetko si človek nemôže rozkázať,“ napísala vtedy mužovi. „Ja by som Ti bola takisto niekedy rada v jednej povinnosti vyhovela, ale práve v tom prípade neplatí žiadny zákon, žiadne musím, hrozba ani prosba, ak niet vzájomného vzplanutia citov.“

Na margo toho napísala: „Láska sa nevyprosí, ani nevyhrozí, hoci by sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti.“

Začiatkom roka 1862 žila v Litomyšli bez priateľov, bez prostriedkov, o hlade, v horúčkach a bolestiach z postupujúcej rakoviny. Prišiel po ňu muž, odviezol ju do Prahy, kde však ráno 21. januára 1862, dva týždne pred 42. narodeninami, dotĺklo jej srdce. Pochovali ju medzi najvýznamnejšími Čechmi na vyšehradskom cintoríne. Na poslednej ceste ju vyprevádzali tri tisícky priateľov a ctiteľov jej diela.

Začala rozprávkami...

Dve rozprávky začínajúcej spisovateľky, ktorá si zvolila umelecké meno Božena, vložil do zbierky Kytice K. J. Erben. Z rozprávkarky sa rýchlo vypracovala na autorku prozaických diel s výraznými postavami, ako bola Divá Bára alebo Rozárka…

A napokon Babička, ktorú napísala v najťažších chvíľach svojho života, po smrti milovaného syna. „Neviem, či som niekedy neskôr alebo niekedy predtým zažil pri knihe také hlboké pohnutie, taký čistý, blaživý dojem,“ vyjadril sa na adresu Babičky Alois Jirásek.

Čitateľsky obľúbené sa stali prózy i národopisné obrázky Boženy Němcovej. A predovšetkým rozprávky. Mnohé z nich sa dočkali filmového a televízneho spracovania a dodnes sú oživením sviatočných dní a večerov: Tri oriešky pre Popolušku, Princezná so zlatou hviezdou na čele, Princ Bajaja, Soľ nad zlato, ktorú jej vyrozprávala slúžka počas pobytu v sliačskych kúpeľoch.

Pre filmových tvorcov sa však stala zaujímavým námetom aj samotná spisovateľka. Do jej duševného rozpoloženia sa dokázali vžiť také skvelé české herečky ako Jana Hlaváčová, Dana Medřická alebo Jiřina Švorcová a v muzikálovom spracovaní Lucie Bílá.

Prvé cesty k Slovákom

Josefa Němca poslali slúžiť do Miškovca. Manželka ho tam navštívila v roku 1851 a so Slovákmi sa stretla viac-menej len na trhoch či počas sezónnych prác. Iné to bolo v Balážskych Ďarmotách, kam Josefa Němca preložili.

V roku 1852 ho sprevádzala na služobnej ceste na Pohronie: Cez Šahy, popod Sitno a cez Banskú Štiavnicu do kúpeľov Sliač, kde sa zdržala štyri dni, do Banskej Bystrice. Krajinou i ľuďmi bola nadšená.

„Ach, priateľu, viete, čo by bola moja túžba? Len jeden rok, a ba pol leta môcť cestovať po tých slovenských dedinách, nie v mestách, ale v tých horských zákutiach, v tých osamelých dedinách! Tam je pokladov, o ktorých sa Vám ani nesníva!” písala nadšene profesorovi Aloisovi Vojtěchovi Šemberovi do Viedne.

O rok neskôr jej polícia nedovolila opustiť Ďarmoty. Prechádzala sa ulicami mestečka, išla sa s deťmi vykúpať do Ipľa a jej zošit sa zapĺňal poznámkami, ktoré poukladala do národopisného obrázku Uhorské mesto Ďarmoty.

Citlivo v ňom vykreslila život ľudu v kraji, v ktorom sa prelína slovenské a maďarské etnikum, vybadala rozdiely v živote oboch národov i v ich povahe a učaroval jej aj život kočovných Cigánov, ktorí si rozložili tábor na okraji mestečka.

Liečenie v kúpeľoch Sliač

V lete 1855 dostala pas, bez ktorého by nemohla navštíviť kraje vtedajšieho horného Uhorska, kde oči policajných špehov sledovali každý jej krok. Cestu zdôvodnila liečením na Sliači i na uzdravujúcom horskom vzduchu, čo naozaj potrebovala. Ale k Slovákom ju ťahala i veľká túžba spoznať a zbierať poklady ľudovej kultúry. Stretla sa s veľkou pohostinnosťou. Spoločnosť jej robili významné osobnosti slovenského obrodenia.

„Priala by som Vám podívať sa do tunajších krajín, sú to rozkošné kraje a ja z mojej izbičky vidím na hory zôkol-vôkol,“ napísala zo Sliača priateľke Eliške Lamblovej.

„Len sa spýtajte brata, on tu bol a povie Vám, ako je tu krásne. Pri svitu aj mraku zaklopená je dolina hustou hmlou, akoby sa veľké vlny rieky v nej prevaľovali, a nad hmlou vyvstávajú modré vrcholy hôr a do samých oblakov čnejú, vyššie, nižšie, špicaté i homoľovité…“

Veľkou oporou jej bol rímsko-katolícky farár v Hájnikoch Štefan Záhorský. Nebol by proti, keby uňho bývala, ale bál sa zlomyseľných rečí. Denne k nemu schádzala z kúpeľov na obed. Zaviezol ju na Radvanský jarmok, čo bol pre ňu nezabudnuteľný zážitok, ba ponúkol jej, aby sa jej vtedy nezamestnaný manžel

stal správcom cirkevného majetku v Rybároch, čo však Josef Němec odmietol.

Jeden deň z kúpeľného pobytu na Sliači využila Božena Němcová na vychádzku do Zvolena. Z hájnickej fary išla popri Hrone do mesta, prehliadla si jeho centrum a najmä zámok a cez Borovú horu sa vrátila do kúpeľov.

Cesta na Horehronie a Gemer

Z kúpeľov odcestovala Němcová do Banskej Bystrice, kde našla prístrešie u Rárusovcov, a navštívila farára Júliusa Plošica, zanieteného národovca, farára v blízkych Selciach. V Brezne bývala u bansko-lesného lekára a spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera – Laskomerského, s ktorým navštívila čiernobalocké handle a Bacúch (tamojší medokýš nesie jej meno) a na dojmy zvlášť bohatý bol jej pobyt na hornolehotskej fare u básnika Sama Chalupku.

Cez Tisovec sa vybrala do Revúcej, kde mala prevziať Francisciho zbierku slovenských rozprávok, no z doteraz nevyjasnených dôvodov jej ju síce Ľudovít Reuss ukázal, ale nedal. Že by z márnomyseľnosti? Skôr z obavy, aby sa vzácna zbierka nedostala do rúk policajných špehov, čím by sa tento klenot ľudovej kultúry navždy stratil.

Navštívila aj Sama Tomášika v Chyžnom, ktorého poznala ako autora hymnickej piesne Hej, Slováci.

Túžila po návrate

Na naliehanie manžela, ale i so zlým pocitom z policajného dozoru, 21. októbra 1855 narýchlo opustila Banskú Bystricu. Poštovým vozom sa zviezla dolu Hronom do Nány (dnes stanica Štúrovo), odkiaľ premávali vlaky do Prešporka, Viedne a Prahy.

Verila, že sa na Slovensko, ktorého ľud si tak zamilovala, čoskoro vráti. Píše o tom Samovi Tomášikovi v liste v posledný deň roka 1855, v ktorom spomína „na tie krásne slovenské kraje a na úprimných mojich hostiteľov, u ktorých som všade ako sestra bola prijatá”.

Kríza v rodine, chudoba, ťažká choroba a predčasný skon odniesli jej túžby do večnosti.

„Ako som vyrástla, tak som vyrástla,” napísala Samovi Chalupkovi, posielajúc mu Babičku. „Prozreteľnosť božia sa o mňa postarala; nadala ma srdcom zdravým, v ktorom vrie láska k človečenstvu, kusom fantázie, a potom ma prehnala školou všelijakého utrpenia. Tak som sa stala tou, ktorou som, a hoci by ma mnohokrát túžba po poznaní po vesmíre prehnala, predsa sa uspokojím s málom, a tú malú časť vďačne podávam na oltár mojej vlasti. Kto dostal viac, nech viac pomôže!”