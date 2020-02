Vo veku 94 rokov zomrel herec Andrej Mojžiš

Herec svoj profesijný život prežil vo zvolenskej činohre.

4. feb 2020 o 18:44 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Vo veku 94 rokov dnes zomrel divadelný, filmový, televízny a rozhlasový herec Andrej Mojžiš. Informáciu potvrdila marketingová pracovníčka Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene Gabriela Valentínyová.

Andrej Mojžiš sa narodil 16. októbra 1925 v Kremnici. Hercom zvolenského divadla sa stal v roku 1953. Napriek ponukám z iných divadiel zostal verný Zvolenu. „Načo by som odchádzal, veď aj tu sú diváci,“ hovorieval na otázku, prečo ho žiadna ponuka nezlákala.

Súvisiaci článok Herca Andreja Mojžiša takmer zlomili, v Bratislave už kúpil dom Čítajte

Len máloktorý vidiecky herec dostal toľko príležitostí vo filme a televízii ako Andrej Mojžiš. Jeho charakteristický hlas si mnohí pamätajú aj z rozhlasových vĺn a z dabovaných filmov.

Svoj herecký kumšt pritom nezdedil a k profesionálnemu divadlu sa dostal čírou náhodou. „Doma, v Kremnici, kde som sa narodil, som hral v ochotníckom súbore. Anton Vozár, ktorý v ňom hral tiež, nabral odvahu a prihlásil sa na

konkurz do zvolenského divadla. Poprosil ma, či by som mu nešiel robiť sparingpartnera na dialóg. Súhlasil som. Prijali ho - aj so mnou, hoci ja som sa tam nehlásil. Ani sa mi nesnívalo, že sa budem živiť herectvom," vyznal sa.

Niekdajší dramaturg zvolenského divadla Mikuláš Fehér o ňom napísal: Mojžiš je osobnosť, ktorých nie je veľa. Má v sebe niečo z Garyho Coopera, ktorý jemne prižmúrenými očami hľadí na svojich protivníkov v súboji pištoľníkov a v pocite prevahy nenápadne, no veľavravne spustí kútiky úst. A má v sebe aj niečo z Jeana Gabina, ktorý akoby bez emócií stvárňuje detektíva i lupiča, aby vzápätí diváka chytil za srdce ako tulák Archimedes.

V srdciach divákov ostáva Andrej Mojžiš elegánom, šľachticom, mužom s charizmou, ktorý presvedčivo zahral kráľa aj tuláka. Keď v roku 2015 oslávil životné jubileum 90 rokov, jeho domovské divadlo usporiadalo galavečer na celoslovenskej úrovni „Andrej Mojžiš – Rytier v službách divadla“. Zároveň vydalo rovnomennú knihu venovanú hereckej legende.

Majstrovstvo Andreja Mojžiša bolo odmenené viacerými vyznamenaniami a cenami. V roku 1998 získal Cenu mesta Zvolen. V roku 2000 Cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V roku 2007 prevzal z rúk prezidenta Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. V roku 2008 Cenu Čestný MOTÝĽ za celoživotný prínos pre DJGT. V roku 2015 prevzal Cenu predsedu Národnej Rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania.