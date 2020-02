Piata výhra v rade: Nové Zámky si odniesli zo Zvolena šesťgólový prídel

HKM Stráca na štvrtý Poprad už len bod.

2. feb 2020 o 19:49

HKM Zvolen - HC Mikron Nové Zámky 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Góly: 8. Parks (Corrin, Trotter), 35. Thompson (Mráz), 40. McPherson (Corrin, Trotter), 45. Halama (Mikúš, Švarný), 54. Mráz Marcinek, Kolenič), 59. Betker (Corrin, Thompson). Rozhodovali: Štefik, Rencz (Maď.) - Kis-Király (Maď.), Rojík, vylúčení: 6:8 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1530 divákov

HKM Zvolen: Hollý – Kubát, Betker, S. Tomko, Corrin, Švarný, Meliško – Mikúš, Trotter, Halama – Parks, McPherson, Štrauch, Kelemen, Mráz, Thompson - Špirko, Tibenský, Marcinek – Kolenič

HC Mikron Nové Zámky: Nechvatal – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Bajtek, Šille, Stupka – Obdržálek, Fábry, Jurík – Števuliak, Hruška, Rogoň - Mikula, Holovič, Ondrušek

Prvú šancu si vypracovali Zvolenčania vo vlastnom oslabení, keď sa do úniku dostal Parks, no Nechvatala neprekonal. Zaváhanie napravil v 8. minúte, keď tentoraz v presilovke trafil presne - 1:0. Zvolen v prvej tretine dominoval, súpera prestrieľal 17:6, no náskok nezveľadil.

V polovici druhej časti hry mali dobrú šancu na vyrovnanie hostia, ale Rogoň so Stupkom nezužitkovali prečíslenie, keď dobrý obranný zákrok predviedol Corrin. Záver dejstva patril Zvolenčanom, najprv v 35. minúte zvýšil na 2:0 Thompson, osem sekúnd pred klaksónom dorazil jeho strelu do bránky McPherson.

Novým Zámkom zápas príliš nevychádzal, v 45. minúte inkasovali kuriózny gól, keď spoza bránky skóroval Halama s prispením hosťujúceho brankára. Blízko k čestnému zásahu bol v 51. minúte Drtina, ale trafil iba žŕdku. Zvolenčania v závere pridali ďalšie dva góly, v 54. minúte upravil Mráz na 5:0 a 68 sekúnd pred koncom stanovil rezultát Betker.